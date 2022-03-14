الأرصاد تحذر: ليلة شديدة البرودة.. والقاهرة تسجل أقل من 8 درجات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى ليلة شديدة البرودة، حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة على القاهرة 8 درجات.
كما سجلت فعليا محطة ارصاد القاهرة لليلة الماضية 8 درجات ونقطة الندى 0 درجة وهذا يعنى أن الهواء جفاف ولا يوجد نسب للرطوبة ويزيد على هذا نشاط الرياح الذى أدى إلى احساس كبير ببرودة الطقس خلال فترات الليل ووصلت درجة الحرارة المحسوسة على القاهرة إلى 6 درجات.
كما سجلت درجة الحرارة العظمى على القاهرة اليوم 14 وأمس 15 درجة وجفاف كبير فى الهواء ونقطة الندى تصل إلى 0 درجة.
مطروح 14 درجة
بورسعيد 13 درجة
سانت كاترين 10 درجات
أسيوط 15 درجة
وتستمر هذه الأجواء حتى نهاية الأسبوع.
و يشهد اليوم الاثنين، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وأمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى، ونشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين : القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 09 درجة، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 09 درجات، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة، وسانت كاترين العظمى 13 درجات والصغرى 03.
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