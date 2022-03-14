عاجل- الحكومة تعلن سعر اللحوم بمنافذ التموين خلال رمضان

جدة - نرمين السيد - قال نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إنه لا يوجد نقص فى أى سلعة وأن كل السلع متوفرة مع اقتراب شهر رمضان، مضيفا أن الحكومة لديها منافذ توفر السلع بأقل من السعر الموجود فى السوق.





وأضاف سعد، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الإثنين، أن أسعار اللحوم التى توفرها وزارة التموين فى المنافذ هى نفس الأسعار التى كانت تباع بها قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، لافتا إلى أنه هناك تراجع ملحوظ فى أسعار بعض السلع فى الأسواق المصرية، نتيجة للجهود الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأوضح أن اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء بشأن أزمة الأسعار العالمية تمت على غرار لجنة إدارة أزمة كورونا، والتى نجحت فى قيادة أزمة كورونا إلى بر الأمن، مضيفا أن هذه اللجنة تضع خطة للتعامل مع تداعيات هذه الازمة، مع وضع سيناريوهات مختلفة للازمة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ودراسة تداعيات الأزمة وتقييمها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح أنه سيتم وضع سيناريوهات وفقا لسير الازم، وهدفنا فى هذه الأمور تخفيف الأعباء على المواطن المصرى وعلى اقتصاد الدولة، لافتا إلى أن الحكومة تنسق مع الغرف التجارية لوضع أسعار استرشادية للسلع فى الأسواق لضمان عدم التلاعب من بعض التجار.

وأشار إلى أنه لا يوجد نقص فى أى سلعة وأن كل السلع متوفرة مع اقتراب شهر رمضان، مضيفا أن الحكومة لديها منافذ توفر السلع بأقل من السعر الموجود فى السوق.