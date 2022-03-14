أجواء روحانية.. «مساء dmc» ينقل الاستعدادات لشهر رمضان من السيدة زينب

جدة - نرمين السيد - وقالت هدير جميل، مراسلة البرنامج: "أنا حاسه كإن رمضان بدأ بالفعل بروحانياته وأجوائه المميزة، فوانيس رمضان والزينة فى كل مكان، وهناك الكثير من الأغانى الرمضانية فى كل الشوادر".

وأوضحت أن فوانيس رمضان بأشكال مختلفة ويبدأ سعرها من 5 جنيهات إلى 1700 جنيه،