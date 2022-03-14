جدة - نرمين السيد - وقالت هدير جميل، مراسلة البرنامج: "أنا حاسه كإن رمضان بدأ بالفعل بروحانياته وأجوائه المميزة، فوانيس رمضان والزينة فى كل مكان، وهناك الكثير من الأغانى الرمضانية فى كل الشوادر".
وأوضحت أن فوانيس رمضان بأشكال مختلفة ويبدأ سعرها من 5 جنيهات إلى 1700 جنيه،
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أجواء روحانية.. «مساء dmc» ينقل الاستعدادات لشهر رمضان من السيدة زينب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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