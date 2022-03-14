الاحتفال بيوم الفضاء فى معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران

جدة - نرمين السيد - شاركت وكالة الفضاء المصرية بوفد علمى برئاسة نائب الرئيس التنفيذى للوكالة الدكتور محمد العراقى، فى فعاليات الاحتفال بيوم الفضاء بمعهد هندسة وتكنولوجيا الطيران التابع لوزارة الطيران المدنى.





وأعرب عميد المعهد الدكتور طارق عبدالصادق عثمان، خلال استقباله وفد الوكالة، عن سعادته بمشاركة وكالة الفضاء المصرية فى يوم الفضاء بالمعهد.

من جانبه، أشاد نائب رئيس وكالة الفضاء المصرية الدكتور محمد العراقى، بالجهد المبذول من المعهد فى التوعية بأهمية مجال تكنولوجيا الفضاء فى مصر، وقام بتقديم نبذة تعريفية عن نشأة الوكالة ونشاط القطاع الفضائى بها والمشروعات التى تنفذها الوكالة حاليا.

واستعرضت نخبة من مهندسى الوكالة من بينهم الدكتور محمد الهادى، والمهندس تامر محمد، والمهندس وسيم عيسى، عددا من الموضوعات المتعلقة بأنظمة الأقمار الصناعية، ومحطات التحكم الأرضية، وقمر الجامعات المصرية، وشروط الالتحاق بالتدريب الصيفى لوكالة الفضاء المصرية.

وفى الختام، قام الجانبان بتبادل الدروع، كما قام الدكتور طارق عبد الصادق بتكريم وفد وكالة الفضاء المصرية ومنحه شهادات التقدير.