وأعرب عميد المعهد الدكتور طارق عبدالصادق عثمان، خلال استقباله وفد الوكالة، عن سعادته بمشاركة وكالة الفضاء المصرية فى يوم الفضاء بالمعهد.
من جانبه، أشاد نائب رئيس وكالة الفضاء المصرية الدكتور محمد العراقى، بالجهد المبذول من المعهد فى التوعية بأهمية مجال تكنولوجيا الفضاء فى مصر، وقام بتقديم نبذة تعريفية عن نشأة الوكالة ونشاط القطاع الفضائى بها والمشروعات التى تنفذها الوكالة حاليا.
واستعرضت نخبة من مهندسى الوكالة من بينهم الدكتور محمد الهادى، والمهندس تامر محمد، والمهندس وسيم عيسى، عددا من الموضوعات المتعلقة بأنظمة الأقمار الصناعية، ومحطات التحكم الأرضية، وقمر الجامعات المصرية، وشروط الالتحاق بالتدريب الصيفى لوكالة الفضاء المصرية.
وفى الختام، قام الجانبان بتبادل الدروع، كما قام الدكتور طارق عبد الصادق بتكريم وفد وكالة الفضاء المصرية ومنحه شهادات التقدير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاحتفال بيوم الفضاء فى معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.