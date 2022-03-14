عاجل- بشرى للمصريين.. الحكومة تؤكد انخفاض الأسعار تدريجيا الفترة المقبلة

جدة - نرمين السيد - قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الأسعار ستنخفض تدريجيا قريبا بعد الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للتصدى لارتفاع الأسعار بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.





وأضاف سعد، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى" على فضائية "صدى البلد" اليوم الإثنين، أن الأزمة الروسية الأوكرانية ما زالت قائمة وتؤثر على العالم ولكن الدولة المصرية نجحت فى التصدى لارتفاع الأسعار، موضحا: "ليس لدينا أى حاجة للحصول على شحنات جديدة من الأقماح حتى نهاية العام".

وأوضح أن الأسعار ستعود مجددا وتدريجيا للانخفاض بعد الإجراءات التى اتخذتها الحكومة، كما أنه سيتم وضع سعر استرشادى للخبز الحر خلال الفترة المقبلة، موضحا أن رغيف الخبز السياحى ارتفع بسبب ارتفاع أسعار توريدات الدقيق، مشيرا إلى وزارة التضامن وتحيا مصر يوفران للأسر الأكثر احتياجا أكثر من مليون و200 ألف كرتونة رمضان، كما أن وزارة التضامن تشارك قاعدة بياناتها مع الجهات الأخرى لضمان عدالة توزيع كرتونة رمضان بعدالة.