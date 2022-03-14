/685637/رئيس-هيئة-قناة-السويس-دخل-قناة-السويس-وصل-إلى-٧١-مليون-دولار-فى-شهر-فبراير-الماضى

أكد ٱسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على أن قناة السويس تراعى وتحرص على مصالح عملائها.

دوت الخليج

قرار هيئة قناة السويس بشأن ألغاء تخفيض بنسبة ١٥% من رسوم العبور

وأشار أسامة ربيع، عبر مداخلة هاتفية فى برنامج على مسؤليتى المذاع على قناه صدى البلد، ان قناة السويس اتخذت قرار بشأن ألغاء تخفيضا بنسبة ١٥% من رسوم العبور العادية لناقلات الغاز الطبيعى المسال

ولفت الى أن قناة السويس ترصد وتتابع الحركة العالمية والمتغيرات التى حدثت على المستوى العالمي سواء بسبب جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية

واوضح أن حجم الزيادة فى دخل قناة السويس سوف يصبح ٢٢ مليون دولار بعد القرار الذى تم اتخاذه بشأن إلغاء التخفيض ١٥% من رسوم ناقلات الغاز الطبيعى المسال، مشيرا إلى وجود ١٤ % زيادة فوق عدد ناقلات الغاز التى تعبر من قناة السويس

دخل قناة السويس

وتابع أن عدد السفن التى تعبر قناة السويس قد ازداد فى الفترة الحالية بنسبة 6%، مضيفا أن السفن التى تعبر البحر الأسود لم تتوقف حتى الآن

وأضاف أن تجارة البحر الأسود تمثل ٩% من التجارة العابرة من قناة السويس،مؤكدا ان عمليات التوسع فى قناة السويس تسير بشكل جيدا واوضح أن دخل قناة السويس وصل إلى ٧١ مليون دولار فى شهر فبراير الماضى بزيادة ١٥% عن دخل القناة فى العام الماضى