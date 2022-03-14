/685636/إصابة-رمضان-صبحي-بسبب-جماهير-الأهلي-طبيب-بيراميدز-يكشف

تحدث الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، حول إصابة رمضان صبحي خلال مباراة الصفاقسي التونسي بالجولة الرابعة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال المنيري في تصريحات تليفزيونية: "اللاعب سيغيب لمدة أسبوعين وبالتالي لن يلحقن مباراتي مصر أمام السنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022". وزاد: " يوجد إصابات كثيرة تحدث بسبب ضغوط الجماهير، ولكن تواصلت مع رمضان صبحي عقب لقاء الأهلي، عن تأثرة بالضغط الجماهيري، كانت إجابته بأنه في مستوى وفورمه جيده". وأردف: "رمضان صبحي لاعب كبير وقدم مستوى مميز أمام الأهلي، وسيعود بشكل أفضل بعد اسبوعين والإصابة قضاء وقدر، وبناء على ذلك لم يستطيع اللحاق بمبارتي مصر والسنغال.

إصابة رمضان صبحي

خضع رمضان صبحي لاعب بيراميدز لأشعة وفحوصات طبية اليوم الإثنين، بعد عودته من تونس برفقة بعثة الفريق، من أجل الاطمئنان على الإصابة التي تعرض لها في مباراة الصفاقسي التونسي بملعب رادس وخرج على إثرها من الشوط الأول.

وأكد طبيب الفريق:"أن أشعة الرنين المغناطيسي التي خضع لها رمضان صبحي أثبتت إصابته بتجمع دموي بالعظام حول الركبة اليمنى، ما كان سببا في خروجه من المباراة.

وأختتم :" أن رمضان صبحي بحتاج إلى علاج وتأهيل لمدة أسبوعين حتى يتعافى منها ويعود مجددا بصورة طبيعية موضحا أن اللاعب سيبدأ من اليوم برنامجه العلاجي والتأهيلي.

أحمد رفعت بديل رمضان صبحي في منتخب مصر لمواجهتي السنغال

وأستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر على ضم أحمد رفعت ليكون بديلاً لرمضان صبحي خلال معسكر الفراعنة استعدادً لمواجهة السنغال الفاصلة، من أجل التأهل لكاس العالم.

واُصيب رمضان صبحي خلال مواجهة بيراميدز والصفاقسي بالأمس، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وأستبدل رمضان صبحي على اثارها في الدقيقة 38 باكياً، ودخل عبد الله السعيد بدلاً منه خلال اللقاء، الذي أنتهى بالتعادل الإيجابي 1/1 على ملعب الاولمبي بتونس.

نتيجة مباراة الصفاقسي وبيراميدز

انتهت مباراة الصفاقسي التونسي أمام بيراميدز بالتعادل الإيجابي 1/1، على الملعب الاولمبي بتونس، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات في كأس الكونفدرالية.

وبدأ لاعبي بيراميدز بشكل أفضل وسيطروا على مجريات اللقاء وهددوا مرمى الصفاقسي في أكثر من كرة، حتى سجل وليد الكارتي هدف للفريق السماوي في الدقيقة 44 من تصويبة مميز سكنت شباك الحارس على يساره.

ليحاول الصفاقسي أن يسجل التعادل ونجح بالفعل في إحراز هدف بالدقيقة 54 عن طريق فراس شواط من رأسية على يسار شريف إكرامي، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وبتلك النتيجة يتأهل بيراميدزرسمياً من دور المجموعات قبل لعب أخر جولتين، وأرتفع رصيده للنقطه رقم 10 متصدراً بهم المجموعة، بينما ارتفع رصيد الصفاقسي للنقطة الرابعة بالمركز الثالث ويضعف أماله بشكل كبير نحو التأهل.

وحقق بيراميدز الفوز على الصفاقسي التونسي بنتيجة هدف دون رد، في ثالث جولات المجموعة الأولى ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.