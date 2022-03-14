/685635/متحدث-الوزراء-يوجه-رسالة-هامة-للمواطنين-بشأن-ارتفاع-الأسعار

قال السفير نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء أن الحكومة مهتمة للغاية بملف الأسعار وأنه لاتوجد حكومة رشيدة في العالم كله تستطيع أن تتحرك دون قياسات الرأي العام وقياس نبض الشارع حتى تستطيع صياغة الاليات والسياسات وتستجيب للناس.

دوت الخليج

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية في برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:أن شكاوى الناس من إرتفاعات الأسعار كانت حاضرة على مائدة إجتماعات مجلس الوزراء طوال الفترة الماضية وإتخذت الحكومة عدداً من الاجراءات التي بدأت تؤتي ثمارها على أرض الواقع بالفعل.

الحكومة مهتمة للغاية بملف الأسعار

وكشف أن إجراءات الحكومة التي إتخذتها الايام السابقة بدأت تنعكس على الأرض حيث بدأت أسعار السلع تنخفض تدريجياً الاسبوع الحالي مقارنة بالاسبوع الماضي بمعدلات طفيفة لكنها تطور مهم.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه حتى لو كان الانخفاض طفيفاً فهو مؤشر جيد خاصة أن أزمة روسيا وأوكرانيا لم تنتهي ولازالت قائمة وهذا جيد ويدل على نجاح الحكومة في إحداث توازن تدريجي بالأدوات والاليات التي في يدها وفي مقدمة تلك الأدوات كان زيادة جانب العرض ولولا توافر وفرة من السلع الاستراتجية لما أمكن الحكومة في إحداث هذا الانخفاض ولبقيت الأسعار في معدلاتها ومنحناها الصعودي .

ووجه السفير نادر سعد رسالة للمواطنين، قائلا "أن المواطن سيشعر بإنخفاض الأسعار مع مرور الوقت وعليه أن يقارن الأسعار ليس بمعدلات ماقبل الأزمة ولكن بأعلى نقطة في المعدلات الصعودية للاسعار الاسبوع الماضي".