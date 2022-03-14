هجوم على أصالة بسبب فلسطين والفنانة تعتذر:«مرة تانية بنتبه»

/685633/هجوم-على-أصالة-بسبب-فلسطين-والفنانة-تعتذرمرة-تانية-بنتبه

حدثت ضجة عارمة على موقع التغريدات القصيرة تويتر؛ بسبب إعجاب أصالة لتويتة تهاجم فلسطين، وعادت بدلت موقفها وأوضحت حقيقة الأمر من خلال نفس الموقع، وسنعرض لكم القصة كاملة في هذا الخبر.

دوت الخليج تنقل لكم ما أثار غضب الفلسطينيين والدول العربية ضد أصالة وكيف تعاملت مع الموقف.

أصالة تهاجم فلسطين وتعود لتوضيح موقفها الحقيقي

قامت الفنانة أصالة بضغط زر الإعجاب على تغريدة على موقع تويتر تقول: "رحت فيها يا بوتين.. مدام الفلسطينيين واقفين معاك.. ما وقف الفلسطينيون مع دولة إلا ضيعوها"، فهاجمها المتابعين العرب والفلسطينيين بالتحديد بعنف، فعادت أصالة أمس وكتبت تغريدة تقول: "مرّات بعمل لايك سريع من غير ما أعرف المحتوى وأكيد مو تبرير بس مرّه تانيه بنتبه".

أصالة تهنئ ابنها في عيد ميلاده بكلمات مؤثرة

نشرت الفنانة أصالة منذ أيام صورة لابنها الأكبر خالد الذهبي، بمناسبة عيد ميلاده، وعبرت عن مشاعرها تجاه وأمنياتها له خلال تعليقها على الصورة، وقالت: "هي الصوره بتعبّر عنّ مشاعر حبيبي اللي طالع لأمّه عاطفي بيحبّ المشاعر والتعبير والحبّ وبنفس الوقت بيحب شغله وبيحب دراسته وبيسعى يعمل شي مهمّ .. لودي حياتي مبارح كان عيده الله يحفظه ويحقق أمنياته ويعمل ليومه كلّ اللي يفتخر فيه بكره.. كلّ سنه ونحنا سوا ويزيد عددنا بالصحّه والمحبه والذكريات الحلوه اللي لودي القمر فيها".

تعليقات نجوم الوطن العربي على تهنأة أصالة لابنها في عيد ميلاده

أفتتحت التعليقات على تهنأت أصالة لابنها الأكبر في عيد ميلاده، الفنانة المصرية فيفي عبده التي قالت: "كل سنة و هو طيب يا حبيبتي ربنا يحفظكم يا رب"، وتبعتها الفنانة جومانا مراد وكتبت: " Happy birthday loody"، وبعدما علق مصمم الأزياء اللبناني نيكولا جبران على الصورة بقلوب حمراء، قالت الفنانة نوال الكويتية: "حبيبتي أصوله الله يبارك لك بأولادك وتشوفينهم دائماً بصحة ونجاح وتفتخري فيهم.. كل عام وأنت بخير خالد حبيبي والله يحفظك ويبارك فيك".

تبع الجمهور النجوم وعلقوا بالتهنئة لخالد، وأعربوا لصولا عن محبتهم لها ولكل أفراد أسرتها، كما أستغلت إحدى متابعيها الفرصة وكتبت لها: "طلي علينا اشتقنالك".