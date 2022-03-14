مسلسلات شهر رمضان 2022.. السحر الأسود يطيح بسكان «بيت الشدة» في البرومو الرسمي

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دوت الخليج يستعرض البرومو الدعائي لمسلسل «بيت الشدة»

برومو مسلسل «بيت الشدة» في رمضان 2022

يطيح السحر الأسود بأبطال العمل في حالة من الرعب والإثارة التي تجذب المشاهد للمتابعة وتثير فضوله لمعرفة ما يحدث وراء الطبيعة.

أبطال مسلسل «بيت الشدة» في رمضان 2022

ويشارك في المسلسل الرمضاني «بيت الشدة»، نخبة من كبار نجوم الدراما والفن المصري والعربي، ومن بينهم، وفاء عامر، أحمد وفيق، مها أحمد، إيهاب فهمي، محمد مهران، محسن منصور، أحمد التهامي، ومدحت تيخا، عبير منير، صبري عبدالمنعم، لبنى ونس، وبسنت حاتم، ندى بهجت، منى العمدة، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف ناجي عبد الله، وإخراج وسام المدني، وإنتاج شركة إكسيليفون للإنتاج الفني.

وفاء عامر ضيفة شرف في «راجعين يا هوى»

كما تشارك وفاء عامر كضيفة في مسلسل «راجعين يا هوا» المأخوذ عن مسلسل إذاعي قديم للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، وبطولة خالد النبوي، نور، هنا شيحة، أنوشكا، أحمد داش، إسلام إبراهيم، أحمد خالد صالح، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، جلا هشام، طه الدسوق، صفاء الطوخي، سالي حماد، ريهام الشنواني، والوجه الجديد نانسي هلال.

وفاء عامر تتألق في «إن كبر ابنك» من مسلسل زي القمر

وتألقت وفاء عامر مؤخرًا في حدوتة بعنوان «إن كبر ابنك» من الموسم الثاني لمسلسل «زى القمر» الذي تم عرضه على قناة cbc، والحدوتة من تأليف حسن صالح وهيبياتا ونور حمدى، وإخراج معتز حسام وشارك بطولتها ناصر سيف، حنان يوسف، مينا نبيل، نرمين زعزع، هدى الادريسى، حمدى هيكل، اسراء رخا، ندى بهجت، سحرحسن، عمرو فريد، عيد أبو الحمد.

«إن كبر ابنك» تعد الحكاية السادسة من الموسم الثاني لمسلسل «زى القمر» التي تدور أحداثها في إطار الـ5 حلقات حول الفنانة وفاء عامر التي تنفصل عن زوجها الأول بسبب زواجه عليها، وتعيش من أجل ابنها حتى تتعرف على شخص آخر تقع في حبه، وتريد أن تتزوجه، فيقف الجميع ضدها، وذلك حسب ما ظهر في البرومو الرسمي الخاص بالحكاية.