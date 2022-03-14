زيد يوجه الشكر لإسماعيل يوسف لتولي منصب في الزمالك.. وسمير كمونه بديلاً له

/685630/زيد-يوجه-الشكر-لإسماعيل-يوسف-لتولي-منصب-في-الزمالك-وسمير-كمونه-بديلا-له

وجه نادي زد الشكر إلى إسماعيل يوسف المدير الفني للفريق، بعدما سيتولى منصب مدير الكرة بنادي الزمالك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان خرج المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بتصريحات سابقة أعلن من خلالها بأنهم استقروا على تعيين إسماعيل يوسف بمنصب مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، ليتفرغ أمير مرتضى لحل مشكلات القضايا مع الاتحاد الدولي والمديونات التي تقع على القلعة البيضاء.

ووجهت الصفحة الرسمية لنادي زد الشكر إلى إسماعلي يوسف وكتبت: " يتوجه مجلس إدارة نادي زد بالشكر للكابتن إسماعيل يوسف على الفترة التي قضاها كمدير فني للفريق الأول بالنادي،كل التوفيق فيما هو قادم يا تيجانا".

وأستقر زد على تعيين سمير كمونة مديراً فنياً للفريق خلفاً لإسماعيل يوسف الذي رحل بشكل رسمي عن الفريق لتولى منصب مدير الكرة بنادي الزمالك.

ورحبت الصفحة الرسيمة بسمير كمونة وكتبت: " يعلن مجلس إدارة نادي زد تولي الكابتن سمير كمونة منصب المدير الفني للفريق الأول حتى نهاية الموسم الحالي خلفًا للكابتن اسماعيل يوسف، ويعاونه كلاً من الكابتن هيثم حسين مدرب عام والكابتن معتز إينو مدرب مساعد، وباقي الجهاز كما هو".

طارق حامد: كل ما يقال عني «كذب وافتراء»

تحدث الإعلامي هاني حتحوت عن أزمة طارق حانمد الأخيرة مع نادي الزمالك حول التجديد.

وقال هاني حتحوت في تصريحات تليفزيونية غلى قناة صدى البلد ببرنامج "الماتش"، أنه تواصل مع طارق حامد في اتصال ونفى كل ما قيل عنه خال الأيام السابقة من مرتضى منصور.

وأشار إلى أن طارق حامد قال له كل هذا كدب وإفتراء، وهو فعلا مصاب وأنه اقترح أن يتم التواصل مع الدكتور محمد أبو العلا ويعرفوا منه الإصابة التي يعاني بها، لأنه لم يهرب من مباراة الزمالك أمام الوداد كما قال رئيس نادي الزمالك.

مرتضي منصور يكشف سبب عدم التجديد لطارق حامد مع الزمالك

أعتذر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لجماهير القلعة البيضاء ويقبل رأس كل واحد منهم بسبب المستوى المتدني للفريق، وتطاول بعض اللاعبين على جماهير النادي.

وقال:” أعتذر للجماهير وحقكم علينا، ومفيش حد هيفلت من العقاب، نحن تسلمنا 3 فرق وليس فريق واحد، ولن أتراجع عن أي قرار اتخذته".

وتابع :" لن أجدد لطارق حامد أو أشرف بن شرقي أو أوناجم أو محمد أبوجبل، كل اللاعبين الذين تنتهي عقودهم لهم كل التقدير ولن أجدد لهم".

وأضاف أن هذا القرار تم اتخاذه من قبل المباراة الأخيرة أمام الوداد، ولكنه قرر الإعلان عنه بعد المباراة الأخيرة".

وواصل:” أنه تعاقد مع طارق حامد من سموحة وقام برفع عقده الأخير إلى 16 مليون جنيه.

وأردف:” فوجئت بأن طارق حامد رفض السفر مع الفريق لخوض لقاء الوداد، كما أنه رفض خوض مباراة العودة وقال للجهاز الفني " مش هالعب الماتش ده مش هأخش في عركة".

وأستكمل:”: سألت الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي نبيه المدرب العام وتأكد من سلامة طارق حامد، وشدد على أن الزمالك خسر بسبب طارق حامد وغيابه عن المباراتين.