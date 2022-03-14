/685621/بلان-إنترناشيونال-ايجيبت-تنظم مائدة-مستديرة حول-الشراكة-والتنسيق-ما-بعد-تعديلات-قانون-تجريم-تشويه-الأعضاء-التناسلية-للإناث

تحت مظلة اللجنة الوطنية للقضاء علي جريمة تشويه الاعضاء التناسلية للاناث، نظمت هيئة بلان إنترناشيونال ايجيبت مائدة مستديرة حول (الشراكة والتنسيق ما بعد تعديلات قانون تجريم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث) تحت رعاية الأستاذ الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان للسكان.

دوت الخليج

بلان إنترناشيونال ايجيبت تنظم مائدة مستديرة حول الشراكة والتنسيق ما بعد تعديلات قانون تجريم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث

و أدار الجلسة الاولى د راندة فخر الدين المدير التنفيذي للاتحاد النوعي لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل مستشار الصحة الإنجابية بمشاركة كل من أ.انجي سليمان مديرة الشراكات الاستراتيجية والتأثير المجتمعي - هيئة بلان إنترناشيونال ايجيبت ، الأستاذ الدكتور / جمال شعبان – رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة ، د/ هالة عزام – مدير الاتفاقات الدولية بالمجلس القومي للسكان واستشاري النساء والتوليد والنساء التجميلي و د جينا ممثلة عن المجلس القومي للطفولة و الامومة

اما الجلسة الثانية حول القانون والتوعية ، ادار الجلسة: المستشار / محمد سمير - المتحدث الإعلامي باسم النيابة الإدارية بمشاركة أ.د/ ايناس عبد الحليم - عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ، أ.د/ سهير عبد السلام - عضو لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشيوخ و النائبة/ سحر البزار - وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب - رئيسة منتدى البرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلماني الدولي.

والجلسة الثالثة ناقشت دور المؤسسات الحكومية في تحقيق الدعم المجتمعي للقضاء علي تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ، و أدار ر الجلسة: أ.د/ عمرو حسن – أستاذ مساعد النساء والتوليد بالقصر العيني بمشاركة أ.د/ ايمن سالم - أمين عام نقابة الأطباء ، أ.د/ خالد العطيفي - مدير عام الإدارة العامة للحد من الإعاقة – منسق برنامج مناهضة ختان الاناث بوزارة الصحة ، أ.د/ ممدوح شيبة - رئيس قسم امراض النساء والتوليد بقصر العيني و د/ حنان موسى - رئيس الإدارة المركزية للبحوث والدراسات بالهيئة العامة لقصور الثقافة

اليات تشجيع الإبلاغ عن جرائم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث

والجلسة الرابعة حول اليات تشجيع الإبلاغ عن جرائم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ، أدار الجلسة د/ محمد ممدوح – رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري – عضو المجلس القومي لحقوق الانسان بمشاركة أ/ محمود عبد الفتاح - محامي ومتخصص في النوع الاجتماعي ، أ/ منال ابو الوفا - مدير عام الإذاعة التعليمية بشبكة الإذاعات الإقليمية ، أ/ وسام الشريف - رئيس مؤسسة مصريون بلا حدود ، أ/ مي عجلان - مديرة وحدة البحوث بمجلس الشباب المصري وباحثة متخصصة في شؤون المرأة ممثل Enactus AOU