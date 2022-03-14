وزير الشباب والرياضة يشهد فعاليات الصالون الثقافى حول "المتغيرات المناخية وعلاقتها بقضايا الوعى"

د.أشرف صحى: قضية الوعى أكبر التحديات التى تواجه الوطن

- ينبغى تضافر جميع الجهود لنشر الوعى حول مختلف القضايا والتحديات بين النشء والشباب

- الوزارة داعمة للمبادرات الشبابية البناءة والتى انبثق منها الصالون الثقافى

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الاثنين، فعاليات الصالون الثقافى الذى تعقده الوزارة بالتعاون مع صالون ٣٠ يونيو تحت عنوان "المتغيرات المناخية وعلاقتها بقضايا الوعى"، وذلك في إطار خطة الوزارة نحو إتاحة الفرصة أمام الشباب لمعرفة ما يدور بقضايا الوعي المجتمعي، والتعبير عن رؤيتهم بما يساعد في وضع حلول ورؤى مستقبلية تساعد الدولة في مواجهة تلك القضايا.



تضمن برنامج الصالون الثقافى لقاءً حوارياً أقيم بقاعة المؤتمرات بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة بحضور الدكتور وليد درويش نائباً عن وزيرة التجارة والصناعة، والمهندسة ليديا عليوة نائبة عن وزيرة البيئة، المهندس أحمد عبد القادر نائباً عن وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال متولى المستشارة لحماية الحياة البرية والبحرية التابع لجامعة الدول العربية، وعدد من السادة النواب أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ومن وزارة الشباب والرياضة حضر اللواء اسماعيل الفار المدير التنفيذى للوزارة، ونجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، والدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير، ومصطفى مجدى معاون الوزير، وعدد من القيادات.



شمل الصالون عرض فيديو تقديمى حول المتغيرات المناخية، و فقرة فنية لأوركسترا وزارة الشباب والرياضة بقيادة المايسترو الدكتور مازن دراز، وكلمة للنائبة سكينة سلامة عضو مجلس النواب.



وفى كلمته، أوضح الدكتور أشرف صبحى أن الوزارة داعمة للمبادرات الشبابية والأفكار البناءة، وتقوم على تنفيذها على أرض الواقع بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، وانبثق منها الصالون الثقافى بالتعاون مع صالون ٣٠ يونيو، مبيناً أنه بالتوافق والتنسيق مع رؤية الوزارة تم ابتكار هذا الصالون الثقافى الوطنى.

أوضح الوزير أن الصالون الثقافي فكرته قائمة على نقاش شبابى وطرح الأفكار لموضوعات تهم الوطن، وخلق حالة من الحوار حول كل ما يرتبط بقضايا المجتمع، موجهاً الشكر والتقدير لجميع الجهات والوزارات المعنية المشاركة فى فعاليات الصالون الثقافى.



كما لفت إلى جهود مؤسسات ووزارات الدولة المختلفة فى مقدمتها وزارة البيئة بالتنسيق مع الخارجية المصرية والوزارات المعنية استعداداً لانعقاد مؤتمر المناخ المقرر له فى نوفمبر المقبل بشرم الشيخ، منوهاً إلى أهمية مناقشة علاقة المتغيرات المناخية بقضايا الوعى انطلاقاً من اهتمام العالم بالبيئة، وتوجه الاقتصاد ومختلف الأنشطة لتكون صديقة للبيئة، مشيراً أن مصر تأخذ خطوات استباقية فى هذا الأمر بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

قال وزير الشباب والرياضة :"أن التحدى الكبير الذى يواجه الوطن، يتمثل فى الوعى والإدراك حول العديد من القضايا والتحديات التى تواجه الوطن، وهو ما يتطلب تضافر الجميع لنشر الوعى حول أبرز القضايا والمتغيرات الحديثة".

يذكر أن الصالون الثقافى يتضمن حلقات نقاشية مع الشباب حول المتغيرات المناخية ضمن الإعداد والتجهيز لمؤتمر قمة المناخ المزمع انعقاده بشرم الشيخ، وفقرات فنية يقدمها أعضاء أوركسترا وزارة الشباب والرياضة، وتكريم أفضل ورقتين بحثيتين للشباب الذين تقدموا خلال الرابط إلإلكتروني للصالون حول المتغيرات المناخية.