الأرصاد: الطقس البارد يستمر حتى الأربعاء المقبل على مختلف محافظات مصر

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس البارد يستمر حتى يوم الأربعاء المقبل على مختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، خلال تصريحات تليفزيونية، إن البلاد تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بداية من يوم الخميس بمعدل من درجتين إلى 4 أو 5 درجات.

وتابع الدكتور محمود شاهين، أن درجات الحرارة ما زالت منخفضة بشكل ملحوظ، ويتوقع أن تصل درجات الحرارة على شمال البلاد والوجه البحري والقاهرة نحو 15 درجة مئوية وفي جنوب البلاد ما بين 20 إلى 22 درجة مئوية.

واستطرد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن نشاط الرياح ما زال مستمر مع وجود فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري وقد تمتد فرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.