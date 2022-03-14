قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس البارد يستمر حتى يوم الأربعاء المقبل على مختلف محافظات الجمهورية.
وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، خلال تصريحات تليفزيونية، إن البلاد تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بداية من يوم الخميس بمعدل من درجتين إلى 4 أو 5 درجات.
وتابع الدكتور محمود شاهين، أن درجات الحرارة ما زالت منخفضة بشكل ملحوظ، ويتوقع أن تصل درجات الحرارة على شمال البلاد والوجه البحري والقاهرة نحو 15 درجة مئوية وفي جنوب البلاد ما بين 20 إلى 22 درجة مئوية.
واستطرد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن نشاط الرياح ما زال مستمر مع وجود فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري وقد تمتد فرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد: الطقس البارد يستمر حتى الأربعاء المقبل على مختلف محافظات مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.