وزيرة الهجرة: أكثر من ألف طالب مصري بأوكرانيا ليس لديهم ما يثبت...

قال السفيرة نبيلة مكرم، وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الوزارة أطلقت استمارة عبر المنصة الإلكترونية لتسجل بيانات الطلاب العائدين من أوكرانيا لتسكينهم في تخصصاتهم الدراسية بالجامعات المصرية، وتابعت: "عملنا على رصد كافة مطالب الجالية المصرية والطلاب بأوكرانيا من خلال التواصل معهم وأوقات كنت بسمع صوت إطلاق النار، وأنا بكلمهم وتم رفع طلبات واحتياجات الطلاب العائدين من أوكرانيا إلى القيادة السياسية لاتخاذ القرارات اللازمة لصالحهم".

وأضافت "نبيلة مكرم"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة "الحياة"، أن أكثر من 2000 طالب وطالبة من الدارسين في أوكرانيا سجلوا بياناتهم على المنصة الإلكترونية للوزارة ، وتابعت:" أكثر من 800 لديهم ما يثبت أنهم كانوا يدرسون في أوكرانيا و وأكثر من 1000 لا يوجد معه ما يثبت انتماءهم لأى جامعة.. والنهاردة 200 طالب قدموا اليوم".

وتعليقاً على الطلاب الذين لا يمتلكون مستندات تثبت دراساتهم في الجامعات الأوكرانية قالت "نبيلة مكرم"، من ضمن الضوابط المعمول بها الآن أن لديهم 3 شهور من أجل جلب ما يثبت ذلك، بالإضافة إلى أن السفارة المصرية في كييف ستساعد هؤلاء الطلاب على التواصل مع جامعاتهم من أجل استخراج المستندات المطلبة.