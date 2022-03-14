مستشار الرئيس لشؤون الصحة: هناك انخفاض فى حالات الإصابة بفيروس كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين ، مستشار الرئيس للشئون الصحية إن لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، تدرس المواقف لتحديد الإجراءات المتبعة خلال شهر رمضان، محذرًا قلة تداعيات الوباء لأنها لا تعنى انتهاءه عالميًا، والأمور تتطلب استمرار الاحتراز والوقاية حتى نحد من الانتشار الوبائي لفيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة "، مساء اليوم الإثنين أن وباء كورونا أو متغير ميكرون لازال موجودا وهناك ووباء وحالات إصابات ووفيات".

وعن الأوضاع في مصر أجاب تاج الدين "أن هناك انخفاضا في حالات الإصابة بالفيروس، مشدداً على أن الوضع مستقر من ناحية احتواء الحالات والأدوية والمستلزمات واللقاحات، وعلينا الاستمرار على هذا الوضع".