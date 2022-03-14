قال الدكتور محمد عوض تاج الدين ، مستشار الرئيس للشئون الصحية إن لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، تدرس المواقف لتحديد الإجراءات المتبعة خلال شهر رمضان، محذرًا قلة تداعيات الوباء لأنها لا تعنى انتهاءه عالميًا، والأمور تتطلب استمرار الاحتراز والوقاية حتى نحد من الانتشار الوبائي لفيروس كورونا.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة "، مساء اليوم الإثنين أن وباء كورونا أو متغير ميكرون لازال موجودا وهناك ووباء وحالات إصابات ووفيات".
وعن الأوضاع في مصر أجاب تاج الدين "أن هناك انخفاضا في حالات الإصابة بالفيروس، مشدداً على أن الوضع مستقر من ناحية احتواء الحالات والأدوية والمستلزمات واللقاحات، وعلينا الاستمرار على هذا الوضع".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مستشار الرئيس لشؤون الصحة: هناك انخفاض فى حالات الإصابة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.