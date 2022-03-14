محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف الحملات لتطبيق الإجراءات الاحترازية

جدة - نرمين السيد - وجه محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدى لأى مخالفات وغلق وتشميع المقاهى والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، حفاظًا على صحة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.





وقال الشريف، فى بيان اليوم الاثنين، إنه تم تنفيذ حملات مكبرة بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، أسفرت عن غلق 108 محلات مخالفة، والتحفظ على 1048 حالة إشغال من المقاهى.

وأضاف أنه تم تحرير 1879 محضرًا متنوعًا ما بين بيئة وصحة وطب بيطرى وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلى وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر بـ319 ألف جنيه على المحال غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية.

وأكد أن المحافظة ملتزمة بقرارات رئيس مجلس الوزراء الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا، مشددًا على استمرار شن حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء.