جامعة جنوب الوادى: نسعى لتحسين الخدمات الرقمية

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس جامعة جنوب الوادى، الدكتور يوسف غرباوى، أن الجامعة تسعى لتحسين الخدمات الرقمية فى الجامعة ورفع جودة الخدمات وكفاءتها وتوفير الدعم لعملية صناعة القرار، مشيرا إلى أن زيارة فريق التنفيذ والدعم الفنى بوزارة المالية تأتى فى إطار تفعيل أولى خطوات ميكنة وبرمجة جميع إدارات المخازن المركزية والكليات والمستشفيات الجامعية بالاشتراك مع وزارة المالية.





جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الاثنين، وفدا من وزارة المالية لمتابعة استكمال تنفيذ برنامج التحول الرقمى لإدارات المخازن بالجامعة فى إطار سعى الجامعة نحو بناء الجامعة الرقمية والوصول لبيئة إدارية تتعامل رقميا فى كافة النواحى الإدارية. حضر اللقاء نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع الدكتور أحمد كمال نصارى، ومدير المديرية المالية بقنا محمود حمدان، ومدير عام الإدارة العامة للاحتياجات بالجامعة طارق قدرى أبو زيد.

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