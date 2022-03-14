جدة - نرمين السيد - قال محافظ الإسكندرية محمد الشريف، إنه استجابة لمطالب أهالى حى وسط تم إدراج 28 شارعا من شوارع الحى ضمن الخطة الاستثمارية للرصف هذا العام، وتم تخصيص 15 مليون جنيه من ميزانية الخطة الاستثمارية لرصف شوارع الحى.





وأضاف الشريف - فى تصريح اليوم الاثنين - أنه سيتم أيضا إعادة الشىء لأصله بعد الانتهاء من مشروعات الغاز والكهرباء والمياه بالشوارع، وترميم الحفر والمتهالك من الأسفلت. وأوضح أنه يتم حاليا صيانة ورفع كفاءة الطرق بمختلف الأحياء لتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة، مكلفا مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالاهتمام برصف الشوارع فى المناطق الأشد احتياجا وإعادة الشيئ لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذى يليق بها أمام أهلها وزوارها. من جهتها، أشارت مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة المهندسة أمل محمود إلى أنه تم البدء فى إعادة الشىء لأصله بشارع فؤاد وبعض الشوارع المتفرع منه، وجارى العمل على كشط الطبقة السطحية المتهالكة بشارع السلطان حسين للبدء فى رصفه، وجارى رصف شارع جلال الدسوقى، كما يتم ترميم أسفلت ومعالجة الحفر بدوران الشاطبى طريق الجيش.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الإسكندرية: تخصيص 15 مليون جنيه لرصف 28 شارعا بحى وسط المدينة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.