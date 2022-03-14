بحضور عدد من الشخصيات العامة.. إقامة عزاء الدكتورة أنيسة حسونة

جدة - نرمين السيد - وكان من أبرز الحضور المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، وهشام عز العرب، رئيس البنك التجارى الدولى السابق، وممدوح عباس الرئيس الأسبق لنادى الزمالك.
وكذلك حضر كل من المهندسة زينب بشير رئيس مؤسسة بنحبك يا مصر، اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والكاتب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، والمهندس إبراهيم محلب.
وشيع اليوم الإثنين، جثمان الراحلة عضو مجلس النواب السابقة من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، عقب صلاة الظهر، إلى مثواها الأخير بمدافن العائلة بالبساتين.
وتوفيت حسونة، الرئيس التنفيذى لمستشفى الناس للأطفال، وعضو مجلس النواب السابق، أمس بعد معاناة استمرت لسنوات مع مرض السرطان.
يذكر أن أنيسة حسونة تخرجت فى جامعة القاهرة ببكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية، وتم اختيارها من قبل مجلة "أرابيان بيزنس" فى 2014 على قائمتها السنوية لأقوى 100 امرأة عربية على مستوى العالم، وذلك عن مجال المجتمع والثقافة، ولها مسيرة حافلة فى مجال المجتمع المدنى ودعم العمل التطوعى، وشغلت منصب المدير التنفيذى السابق لمؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب.
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