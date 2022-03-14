إطلاق اسم اللواء عبدالسلام المحجوب على أحد شوارع الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وافق المجلس التنفيذى لمحافظة الإسكندرية برئاسة محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فى جلسته المنعقدة اليوم الإثنين، على إطلاق اسم اللواء عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية ومحافظ الإسماعيلية والإسكندرية الأسبق، على شارع النقل والهندسة 38 الذى يربط بين محور المحمودية وشارع فوزى معاذ سموحة بحى شرق.





وأكد محمد الشريف، أن ذلك هو أقل تكريم يمكن أن تقدمه محافظة الإسكندرية لللواء عبد السلام المحجوب تخليدا لذكراه، واعترافًا بالدور الذى قدمه لخدمة الوطن خلال فترات مختلفة.

على الصعيد ذاته، وافق المجلس التنفيذى على إطلاق اسم الشهيد كريم أحمد طه، على مدرسة سيدى بشر القديمة الثانوية بنات بإدارة المنتزة، وإطلاق اسم الشهيد رقيب أول إسلام زاهى هلول، على مدرسة المهاجرين الإعدادية بإدارة المنتزة، وإطلاق اسم الشهيد النقيب بسام جابر محمد أحمد، على مدرسة شباب المستقبل الإعدادية إدارة العجمى.

كما وافق المجلس على إطلاق اسم المرحوم محمد رجب على المدارس التى تبرعت مؤسسة محمد رجب الخيرية ببنائها لصالح العملية التعليمية وهى مدارس "الرأس السوداء الثانوية الصناعية بناتالمتحدة 6 لغات من الحضانة إلى الثانوى، أرض الكابلات تجريبى مميز".

وتمت الموافقة على إطلاق اسم محمد كريم، على مدرسة الصحفاق 2 المبنى الجديد بإدارة برج العرب التعليمية، وذلك نسبة إلى لقب عائلة المتبرع.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذى بحضور الدكتور أحمد جمال، والدكتورة جاكلين عازر نائبى المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة وأمين سر المجلس، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.