/685629/مسلسلات-شهر-رمضان-2022-محمد-رمضان-يطرح-البرومو-الدعائي-لمسلسل-المشوار

طرح الفنان محمد رمضان، منذ ساعات قليلة البرومو الدعائي لمسلسله الجديد «المشوار»، والذي من المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني 2022 على قناة dmc .

دوت الخليج يرصد البرومو الدعائي لمسلسل المشوار المقرر عرضه في رمضان 2022

ونشر محمد رمضان البرومو الدعائي الأول لمسلسل «المشوار»، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق عليه قائلا: «قريب كل البيبان هتتفتح، ماهر المشوار قريبا».

بينما قال رمضان خلال البرومو الدعائي ل «المشوار»: "لازم نحرص من كل حاجة.. ولازم نكون جاهزين برد مقنع»، وفي مشهد آخر: "قريبا كل البيبان هتتفتح".

تفاصيل مسلسل المشوار

ويعد مسلسل «المشوار» من بطولة الفنان محمد رمضان والفنانة دينا الشربيني والتي من المقرر أن يجمعهما قصة حب مشوقة لشاب فقير يعمل سائقا، وشابة تعمل كخادمة في إحدى المنازل، وتتوالى الأحداث في إطار إجتماعي تشويقي لما يحدث بينهم من مشكلات تعرقل مسيرتهم.

ويشارك في بطولة مسلسل «المشوار» كل من الفنان محمد رمضان، ودينا الشربيني، وإياد نصار، وصبري فواز، وأحمد كمال، وصبري عبدالمنعم، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، وغيرهم، ومن تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

قنوات عرض مسلسل المشوار للفنان محمد رمضان

ويعرض مسلسل «المشوار» على قناة dmc، كما يمكنك مشاهدته أيضا على قناة mbc 1، واستقبله عدد من المنصات الإلكترونية التي من المقرر أن تعرضه دون فواصل إعلانية مثل منصة Watch it ومنصة شاهد الالكترونية.

وكان قد أثار محمد رمضان الجدل بسبب البوستر الرسمي لمسلسله المشوار، بعد أن سخر أحد متابعي الفنان من حمله لحقيقة بعجل قائلا: «كان ممكن تجرها عادي ولا هو أي حاجة فيها كفاح وخلاص».

محمد رمضان يتألق في «موسى»

جدير بالذكر، أن الفنان محمد رمضان شارك في الماراثون الرمضاني المنصرم بمسلسل«موسى» بطولته إلى جانب سمية الخشاب، رياض الخولى، عبير صبرى، هبة مجدى، أسماء جلال وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج محمد سلامة وتأليف ناصر عبد الرحمن.

تدور أحداث مسلسل «موسى» في قرية سوهاج عام 1942 أثناء الاحتلال البريطاني لمصر والحرب العالمية الثانية، حول موسى الفتى الجامح الذي يتحمل مسئولية أشقائه ووالدته ويواجه العديد من المصاعب والأزمات في قريته.