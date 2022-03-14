/685625/مسلسلات-شهر-رمضان-2022-أحمد-داود-يكشف-عن-شخصيته-في-Suits-بالعربي

كشف الفنان المصري أحمد داود عن شخصيته في مسلسل «Suits بالعربي»، المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل 2022.

دوت الخليج يرصد شخصية الفنان أحمد داود في مسلسل «Suits بالعربي».

أحمد داود محامي في «Suits بالعريي»

ونشر داود برومو دعائي للعمل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليه قائلًا: "أنا بقيت محامي في أكبر مكتب في مصر آدم منصور من سوتس بالعربي في رمضان 2022".

وظهر أحمد داود في البرومو بشخصية آدم منصور، الذي يعمل كمحامي كبير وتربطه علاقة بالفنانة تارا عماد وأسر ياسين داخل أحداث العمل.

قصة مسلسل «Suits يالعربي»

مسلسل «SUITS»، مأخوذ عن عمل درامي أمريكي بنفس الاسم، وتدور قصته في عالم المحاماة والقضايا، حول شاب ذكي وطموح يدعى مايك روس، الذي يتمتع بذاكرة تصويرية قوية، إلا أنه فشل في أن يستكمل دراسته الجامعية، لكن شاءت المصادفة أن ينجح ذلك الشاب، في كسب ثقة المحامي الشهير هارفي سبيكتر، الذي عينه مساعدًا له في شركة الكبيرة، التي يعمل بها، رغم المخاطر الشديدة التي قد يتعرض لها الاثنان لو انكشف أمر مايك، واتضح أنه ليس خريج جامعة هارفارد.

أبطال مسلسل «Suits بالعربي»

يشارك في بطولة مسلسل «سوتس» بجوار الفنان آسر ياسين كلا من: الفنان أحمد داود والفنانة صبا مبارك، بمشاركة كلا من: ريم مصطفى، ومحمد شاهين، وتارا عماد، المسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبدالمجيد، إنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبدالحميد.

من جانبه، ينتظر أحمد داود إطلاق فيلمه «يوم 13»في دور العرض السينمائية، والذي يعتبر أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 3D في مصر والشرق الأوسط، ويشاركه بطولة الفيلم دينا الشربيني وشريف منير، وهو من تأليف وإخراج وائل عبد الله.

وأعلن داود مؤخرًا عن استعداده لتصوير فيلمه المقبل «هيصة»، والذي يقوم فيه بدور لاعب كرة قدم، حيث يخوض تحديًا جديدًا من قلب ملاعب كرة القدم المصرية، ليرصد صراع الموهوبين رياضيًا مع الحياة ليمارسوا ما يحبونه وهو كرة القدم، وحتى الآن لم يتم الاستقرار على بقيّة فريق العمل، الفيلم تأليف محمد ناير، إنتاج Cine-Pro Production، ومن إخراج عثمان أبو لبن.

اهتم داود باالبطولة الجماعية على المستوى السينمائي وشارك في أفلام ولاد رزق بجزأيه الأول والثاني، وهيبتا: المحاضرة الأخيرة، وجميعهم حصدوا نجاحًا على المستوى الجماهيري والنقدي، ثم عاد ليتصدر البطولة السينمائية المُطلقة من خلال فيلم 122 والذي يعتبر أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 4D، وتجاوزت إيراداته الـ 24 مليون جنيه مصري،.