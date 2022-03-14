هند صبري الأبرز.. تعرف على لجنة تحكيم المسابقة النهائية في الدوم

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أيام قليلة تفصلنا وتفصل جمهور الدوم والمتاسبقين، لانطلاق المرحلة النهائية من برنامج «الدوم»، المذاع عبر قناة on، وذلك من بداية يوم الخميس المقبل الموافق 17 من شهر مارس الجاري.

دوت الخليج يرصد لجنة تحكيم برنامج الدوم في المراحل النهائية

وتتكون لجنة تحكيم برنامج الدوم الجديدة في مراحلها النهائية من المطربة أنغام والفنانة هند صبري والمخرج الكبير يسري نصرالله.

لجنة تحكيم برنامج الدوم في المرحلة الأولى

واعتمد البرنامج في أول مرحلة على 3 فقرات لكل منهما لجنة تحكيم مختلفة عن الاخرى، وهما «التقديم، والغناء، والتمثيل»، لجنة تحكيم فقرة الغناء، تعد من أكثر اللجان التي كانت متساهلة مع المتسابقين في الحلقة الأولى بينما وتكونت من «حميد الشاعري، الملحن عمر مصطفى، والمؤلف أمير طعيمة».

أما عن لجنة تحكيم فقرة التقديم والإذاعة، فكانت الاكثر حدة والتي تكونت من الإعلامية لميس الحديدي ونجوى إبراهيم وياسمين زكي.

وتكونت لجنة تحكيم فقرة التمثيل من الفنانة يسرا، والتي كانت أبسط الحكام، والفنان عمر يوسف الأكثر مداعبة بينهم، والمخرج مروان حامد الأكثر حدة وصارمة في الموافقة على الإدلاء بصوته للمتسابقين.

أما عن المرحلة الثانية، فتكونت لجنتها من الفنانة ليلى علوي، والمخرج تامر محسن، والمايسترو نادر عباسي.

انطلاقة برنامج الدوم

الجدير بالذكر أنه كانت بداية برنامج «الدوم» كانت يوم الجمعة الموافق 11 من شهر فبراير الجاري، ويعتبر الدوم أضخم برنامج لاكتشاف المواهب الفنية المصرية في مجالات متعددة، وأعلن عدد من النجوم حضورهم في الحلقة الأولى من خلال حسباتهم الشخصية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

كما حضر الحفل الإفتتاحي لبرنامج الدوم عدد كبير من النجوم المصريين، وهم في سعادة عارمة مما تقدمه مصر من مواهب شابة في مجالات التمثيل والغناء وغيرهما.

تفاصيل خاصة ببرنامج الدوم

ويذاع برنامج الدوم في يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءًا على قناة ON، وتمنح مسابقة برنامج "الدوم" فرصة لموهبة واحدة من كل فئة الفوز بالمفتاح الذهبي، للتأهل فورًا للمرحلة الثالثة من البرنامج.

ويتم تدريب المشتركين على يد أساتذة كبار ومتخصصين، حيث يكون الإشراف العام على قسم التمثيل للمخرج الكبير خالد جلال، بينما الإشراف العام على قسم التقديم التلفزيوني للخبيرة الإعلامية د. ميرفت أبو عوف، والإشراف العام على قسم الغناء للدكتور محمد أبو الخير.