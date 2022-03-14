/685623/كريم-بنزيما-يقود-تشكيل-ريال-مدريد-أمام-مايوركا-بالدوري-الإسباني

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يقود الفرنسي كريم بنزيما هجوم ريال مدريد امام مايوركا اليوم بكل قوة وروح ومعنويات قوة ومرفوعة، بعد قيادة الفريق الملكي بالفوز على باريس سان جيرمان بثلاثية وتأهلهم للدور الربع نهائي من دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ريال مدريد أمام مايوركا:

المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: لوكاس فاسكيز – دافيد ألابا – ناتشو – فيرلاند ميندي

الوسط: كاسيميرو – فيدي فالفيردي – توني كروس

الهجوم: فينيسيوس جونيور – كريم بنزيمة – رودريجو

بينما يجلس على مقاعد البدلاء بجانب مودرتيش وهازارد، جاريث بيل وماركو أسينسيو ومارسيلو وإيسكو وداني سيبايوس وكامافينجا وداني كارفاخال.

يحتل ريال مدريد المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة، ويأتي مايوركا في المركز الـ16 برصيد 26 نقطة.

نتيجة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

حقق ريال مدريد الفوز على باريس سان جيرمان، بريمونتادا قوية من الفرنسي كريم بنزيما، بعد تأخر الفريق الملكي في الشوط الأول بهدف دون رد.

حجز ريال مدريد مقعد في الدور ربع نهائي من دوري أبطال أوروبا، على حساب باريس سان جيرمان بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هديفن، مجموع لقائي الذهاب والإياب.

أهداف كريم بنزيما

سجل ريال مدريد الهدف الأول له في شباك باريس سان جيرمان، والتعادل في اللقاء، في الدقيقة الـ 61 من عمر المباراة، من خلال خطأ فادح من الحارس جيانلويجي دوناروما في إخراج الكرة من داخل منطقة الجزاء استغله فينيسوس جونيور ونجح في الوصول للكرة ثم مررها لزميله كريم بنزيمة المتمركز في مواجهة المرمى والذي استقبل الكرة بتسديدة سهلة وضعت الكرة داخل الشباك.

وجاء بنزيما بالهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 76 عن طريق بنزيما، من خلال تمريرة بينية متقنة عن طريق لوكا مودريتش بإتجاه كريم بنزيمة المتمركز بشكل رائع في المساحات الخالية بالدفاعات الفرنسية منفردا تماما بالمرمى والذي سدد كرة قوية سكنت شباك الحارس جيانلويجي دوناروما.