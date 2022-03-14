/685620/متحدث-الوزراء-مخالفة-الأسعار-الاسترشادية-للسلع-يعرض-نفسه-للعقوبات-الطائلة

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الإجراءات الحكومية للتصدي لارتفاع الأسعار بدأت تؤتي ثمارها، منوها أن وجود مخزون استراتيجي هو ما ساهم في ضبط اسعار السلع وتراجعه مرة اخرى.

دوت الخليج

وتابع السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج علي مسئوليتي والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الاسعار الاسترشادية تختلف عن التسعيرة الجبرية، ولكن في اوقات الأزمات تقوم الغرف التجارية تقوم باخراج السعر الاسترشادي، مثل سلعة الارز حيث يتراوح سعرها ما بين 10 جنيهات الى 13 جنيه.

متحدث الوزراء: مخالفة الأسعار الاسترشادية للسلع يعرض نفسه للعقوبات الطائلة

ونوه أنه على المواطن عند وجود اسعار عاليه للسلع ان يخطر الاجهزة الرقابية ، مشيرا إلى انه من يخالف الاسعار الاسترشادية سيقع تحت طائلة القانون.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، أكد على أن الوزارة في صدد القيام بتنفيذ 3 مشروعات هامة جدا مع كيان شركتي النصر للسيارات والهندسية للسيارات، حيث ان كيان النصر كيان كبير ونسعى إلى اعادته كما كان في السابق.

وتابع توفيق خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج حضرة المواطن تقديم الإعلامي سيد علي والمذاع على قناة الحدث اليوم، أنه يوجد مشروع تطوير البطارية الكهربائية ونظم التحكم وهذا المشروع تم الانتهاء من أعمال تطويره بنسبة 80 % ونسعى للانتقال لمرحلة قبل التجاري مباشرة حتى نصل إلى تطوير هذا المشروع لفتح الباب على مصرعيه بتوطين فعلي لهذه التكنولوجيا.

وزير قطاع الاعمال: نسبة مساهمتنا في تصنيع السيارة الكهربائية تتراوح من 40 إلى 45 %

وأكمل وزير قطاع الأعمال أن مشروع السيارة الكهربائية تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة صينية بشأنه لإنتاج السيارة الكهربائية في مصر وذلك بديلا عن الشركة التي تم فسخ العقد معها منذ 5 شهور، بسعر مناسب وبالجودة المطلوبة.

إنتاج ميكروباص كهربائي

ونوه هشام توفيق أنه يوجد مشروع ايضا يتمثل في إنتاج ميكروباص كهربائي، وفي صدد هذا الموضوع تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة كورية، والشركة في غاية الكفاءه والسرعة والمشروع يسير بشكل جيد.

تشغيل 3000 شاحن مزدوج

وأوضح وزير قطاع الاعمال أنه تم الإعلان يوم الخميس من الاسبوع الماضي عن فتح الباب لإحدى شركات القطاع الخاص كي تقوم بتشغيل وإدارة الشركة المشتركة بشأن إنشاء وتشغيل 3000 شاحن مزدوج يسعى لعمل محطات شحن السيارات الكهربائية، وسيتم تنفيذ المشروع في 3 محافظات، هي القاهرة والجيزة والإسكندرية.

ولفت الى كل هذه المشروعات مبشرة للغايةن لافتا الى ان نسبة المساهمة لتصنيع السيارة الكهربائية تتباين من نسبة لاخرى وتتراوح ما بين 40 إلى 45 %