/685619/في-دبي-دار-كارتييه-تنظم-عرض-خاص-لفيلم-غدوة-بطولة-ظافر-العابدين

تقيم دار كارتييه عرض خاص لفيلم «غدوة» بالتنظيم مع مخرج وبطل الفيلم ظافر العابدين، وذلك بدبي يوم 15 مارس، بالتعاون مع شركة MAD Solutions.

دوت الخليج يرصد انطلاق عرض فيلم «غدوة» بدبي.

عرض فيلم «غدوة» في دبي

ومن المقرر أن يُعرض فيلم «غدوة» في دبي من خلال سينما فوكس في الإمارات وقطر، ثم في لبنان، ولكن لم يتحدد موعد العرض حتى الآن، ويعد ظافر العابدين سفير دار كارتييه في الشرق الأوسط.

قصة فيلم «غدوة»

أحداث الفيلم تدور حول حبيب، الذي تجمعه حالته الصحية بنجله من زواجه السابق أحمد، الذي يبلغ من العمر 15 عاما.

يؤثر الماضي السياسي لحبيب خلال سنوات الديكتاتورية في تونس على حاضره، فتنقلب الأدوار ويُجبر أحمد على العناية والحفاظ على سلامة أبيه.

العرض الأول لفيلم غدوة

واحتفل فريق عمل فيلم غدوة بعرضه الأول ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43 وسط حضور جماهيري كبير بالإضافة إلى حضور عدد كبير من الفنانين الذين حرصوا على تهنئة صناع العمل وكان من بين الحضور منتجة العمل درة بوشوشة.

وأعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته الـ 43، بدار الأوبرا المصرية، عن ذهاب جائزة الاتحاد الدولي للنقاد (الفيبريسي)، لفيلم «غُدوة - Tomorrow»، الذي شارك ضمن المسابقة الدولية.

و شارك في لجنة تحكيم الاتحاد الدولي للنقاد (فيبريسي)، الناقدة السينمائية المصرية أمل الجمل، الناقدة السينمائية الأرمينية ديانا مارتيروسيان، والناقدة السينمائية والشاعرة الغنائية المغربية جيهان بوكرين.

ظافر العابدين يتألق في «عروس بيروت»

وتألق ظافر العابدين مؤخرًا في «عروس بيروت» تأليف نادين جابر وبلال شحادات، وشارك في بطولته، بجانب ظافر العابدين، عدد من نجوم الفن منهم، شمعون، وكارمن بصيبص، ومحمد الأحمد، وضحى الدبس، وجو طراد، وفارس ياغي، وجاد أبوعلي، ومرام علي، وماري تيريز معلوف، ورانيا سلوان، ونور علي، وعلاء علاء الدين، وأيمن عبدالسلام، وفايق عرقسوسي، ولينا حوارنة، وسامي أبوحمدان، جينيفر عازار، وفادي إبراهيم.

وخاض ظافر العابدين ثاني تجاربه السينمائية بفيلم «العنكبوت» مع الفنان أحمد السقا بعد فيلم «أبو شنب» مع النجمة ياسمين عبد العزيز والذى تم عرضه فى عام 2016، ويشارك فى بطولة «العنكبوت» يسرا اللوزى، ريم مصطفى، أحمد فؤاد سليم، زكى فطين عبد الوهاب وشيماء سيف وتأليف محمد ناير.