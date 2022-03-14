/685618/مصطفى-محمد-يقود-جالاتا-سراي-بفوز-ثمين-على-بشكتاش-بدربي-إسطنبول

حقق جالاتا سراي التركي الفوز على نظيره المحلي فريق بشكتاش، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الدوري بدربي مدينة إسطنبول عاصمة تركيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ظهر الدولي المصري مصطفى محمد ي لقاء اليوم مع جالاتا سراي بكل قوة أمام غريم فريقه المحلي بشكتاش، والذي قدم فيه تمريرتين نجح فيهم صديقه في الفريق محمد كريم أكتورك، من التسجيل.

أهداف المباراة بين الفريقين

افتتح محمد كريم أكتورك أوجلو سجل التهديف مبكراً في المباراة بالدقيقة الـ 22 من خلال تمريره قدمها له الدولي المصري مصطفى محمد، ويأتي بعد الهدف الأول ويقدمه له تمرمة آخرها بعد مرور 10 دقائق ليسجل الثاني ويحسم اللقاء.

قلص بشكتاش نتيجة المباراة بتسجيل الهدف الأول لهم في اللقاء، في الدقيقة 85 ، بعد محاولات عدة بائت بالفشل عليهم مرمى جالاتا سراي، ليأتي في النهاية ردفان يلماز ويسجل هدف فريقه الأولى.

بهذا الفوز رفع جالاتا سراي رصيده إلى النقطة التاسعة والثلاثون، ليحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري التركي الممتاز، ويتجمد رصيد بشكتاش عند النقطة الخامسة والأربعون في المركز السابع.

تشكيل جالطة سراي اليوم أمام بشكتاش

حراسة المرمى: إينياكي بينا.

خط الدفاع: عمر عبدلاوي، نيلسون، ماركاو، فان أنهولت.

خط الوسط: كولتو، أنتالايالي، كيلينيتش، فيجولي، محمد كريم أكتوركوغلو.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

نتيجة مباراة جالاتا سراي وبشكتاش

حسم التعادل السلبي نتيجة المباراة بين برشلونة وجالاتا سراي التركي، في لقاء جمع بين الفريقين في ذهاب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي.

حاول برشلونة تعديل نتيجة اللقاء من خلال العديد من الكرات الخطرة على مرمى الفريق التركي، ولكن تألق الحارس يمنع الفريق الكتلوني من تحقيق الفوز أمام جمهورة وعلى أرضة.

خرج الدولي المصري مصطفى محمد في الدقيقة الـ 68 من عمر اللقاء، ودخول فيكتور جوميز، بعد تقديم أداء قوي من الدولي المصري مصطفى.