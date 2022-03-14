محمد رمضان يروج لمسلسل «المشوار»:«الشنطة فيها ايه؟».. مسلسلات شهر رمضان 2022

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نشر الفنان محمد رمضان في الأيام الماضية، أفيش مسلسل المشوار، المقرر مشاركته في مسلسلات شهر رمضان 2022، وكان يحمل شنطة بيده، وكان محمد رمضان يروج لمسلسل "المشوار": "الشنطة فيها ايه؟"، بعد سخرية الناس من حمله للحقيبة وهي بعجل يمكن جرها.

دوت الخليج يرصد محمد رمضان يروج لمسلسل "المشوار": "الشنطة فيها ايه؟"

محمد رمضان يروج لمسلسل "المشوار": "الشنطة فيها ايه؟"

رصدنا ترويج محمد رمضان لمسلسل "المشوار": "الشنطة فيها ايه؟"، بعد نشره لصورة البوستر الدعائي الخاص بمسلسل المشوار، وكان محمد رمضان يروج لمسلسل "المشوار": "الشنطة فيها ايه؟"، بسبب سخرية الناس منه، عندما ظهر في الأفيش وهو يحمل حقيبة سفر في يده دون جرها للتسهيل عليه، خاصة بظهور عجلات للحقيبة في الصورة فأجابهم محمد رمضان يروج لمسلسل "المشوار": "الشنطة فيها ايه؟".

الجمهور يسخر من محمد رمضان بسبب صورة أفيش مسلسل المشوار

أعاد واحد من الجمهور نشر صورة محمد رمضان على البوستر الدعائي لمسلسل المشوار، وهو ممسك حقيبة سفر كبيرة ذات عجلات بيده، دون جرها للتسهيل عليه، وقال له: "ياسطا ماتجرها هو أي كفاح وخلاص"، فنشر هذا البوست محمد رمضان وعلق قائلًا: "يا حبيب الاسطى.. لما تتفرج هتفهم ان الشنطة دي تتشال ع الراس.. هو أي استعجال وخلاص! ومش يمكن فيها كتاب دين"، وصاحبها بهاشتاج ماهر، وهو اسم الشخصية التي يقدمها محمد رمضان في مسلسل المشوار، وهاشتاج آخر باسم المسلسل المشوار.

من بين مسلسلات شهر رمضان 2022.. محمد رمضان يروج لمسلسل "المشوار": "الشنطة فيها ايه؟"

كان محمد رمضان يروج لمسلسل "المشوار": "الشنطة فيها ايه؟"، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ويوم محمد رمضان بتقديم بطولة مسلسل المشوار، بمشاركة النجمة دينا الشربيني، وعدد من الفنانين منهم بيومي فؤاد، أحمد كمال، ندى موسى، أحمد مجدي، أحمد صفوت، ولاء الشريف، ثراء جبيل، وغيرهم، وهو من إخراج محمد ياسين وتأليف محمد فريد.

وتدور قصة المسلسل حول ماهر وزوجته ورد، اللذين لديهمات طفل رضيع، ويعملا باليومية للمواكبة المعيشة، يواجهان عددًا من الصعوبات في التعامل مع هذا العمل الشاق.