متحدث الحكومة: منح سماد مدعم للفلاح وحافز سعرى لموردى القمح

أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه سيتم منح سماد مدعم للفلاح الذى يورد المحصول القمحي الخاص به بجانب الحافز السعري الذي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن حافز توريد سعر أردب القمح في القريب العاجل.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن الحوافز التي ستمنح للموردين هذا العام ستتضمن هذا الحافز وحوافز أخرى، مشيرا إلى أن الفلاح الذي لا يورد الحد الأدنى المطلوب منه من محصول القمح لن يمنح هذه الميزة.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم إضافة حافز إضافي لتوريد القمح في ظل التغيرات السعرية الأخيرة، موضحا أن السعر الاسترشادي الذي طرحته الحكومة في نوفمبر الماضي لتوريد القمح، كان يعادل تمامًا السعر الخارجي في هذا الوقت، ووظيفة الفلاح للحصول على هذه الميزة أن يورد الحد الأدنى من المحصول.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن التوريد يتم من خلال الأجهزة التي حددتها الحكومة، وهذا الإجراء ليس جديدًا بل متبع كل عام لكن سيكون هناك مزيد من التشديد والرقابة.