أسامة ربيع: إلغاء تخفيضات فترة كورونا وندرس مستجدات ارتفاع الأسعار

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم اليوم الإثنين إلغاء المنشور الخاص بوضع تحفيزات وتخفيضات بالأسعار لسفن الغاز المسال بقناة السويس، بسبب جائحة كورونا.

أضاف ربيع، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي، أن الوحدة الاقتصادية بقناة السويس، تدرس في الوقت الحالي، مستجدات ارتفاع أسعار البترول والنفط عالميا، وتأثير ذلك على القناة في الفترة المقبلة، مردفا: "نتابع الموضوع متابعة دقيقة".

وتابع الفريق أسامة ربيع، أن هيئة قناة السويس تتابع عن كثب مستجدات الأمور وارتفاعات الأسعار عالميا خلال هذه الفترة، لوضع خطط جديدة للتعامل مع تلك المستجدات.