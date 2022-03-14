عاجل- شديدة البرودة والقاهرة تسجل 8 درجات.. الأرصاد تحذر من طقس الليلة

جدة - نرمين السيد - ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة على القاهرة 8 درجات، كما سجلت فعليا محطة أرصاد القاهرة الليلة الماضية 8 درجات، ونقطة الندى 0 درجة، وهو ما يعنى أن الهواء جفاف ولا يوجد نسب للرطوبة، وزاد على هذا نشاط الرياح الذى أدى إلى إحساس كبير ببرودة الطقس خلال فترات الليل، ووصلت درجة الحرارة المحسوسة على القاهرة إلى 6 درجات.
كما سجلت درجة الحرارة العظمى على القاهرة اليوم 14 وأمس 15 درجة، مع جفاف كبير فى الهواء، ونقطة الندى تصل إلى 0 درجة،وسجلت مطروح 14 درجة وبورسعيد 13 درجة وسانت كاترين 10 درجات وأسيوط 15 درجة.
وأوضحت الهيئة، أن من المقرر أن تستمر هذه الأجواء حتى نهاية الأسبوع.
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