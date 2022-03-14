تعرف على موقف الإعلانات السابقة لمبادرة سكن لكل المصريين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقالت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى فى تصريحات لصندوق الإسكان الاجتماعى، إن جميع الإعلانات السابقة من الأول وحتى السابع تم الانتهاء من التعاقد والتسليم بالكامل، ويتبقى فقط من الإعلان الثامن 500 متقدم لم ينتهوا من مرحلة التعاقد أمام البنوك بسبب تعديل موقفهم واستيفاء أوراقهم.

وأشارت عبدالحميد، إلى أن المتقدمين للإعلان الثامن فى محافظة بورسعيد تم بالفعل البدء فى الاستعلام عن المتقدمين وبدأت مرحلة التخصيص، ولكن لا يزال هناك محاولات لتوفير وحدات سكنية للمتقدمين ضمن الإعلان الثامن فى محافظة كفر الشيخ، وفيما يخص الإعلان التاسع فتم الانتهاء من جميع المتقدمين، وهناك المحولين من التاسع للعاشر وأغلبهم فى مراحل التعاقد والاستلام.

وبالنسبة للإعلان العاشر، أكدت أنه من أكبر الإعلانات التى تقدم لها المواطنون والذى يزيد عن 170 ألف مواطن، مضيفة أنه بدأ الاستعلام والتخصيص والتعاقد لـ33 ألف متقدم منذ 30 يونيو 2021، وجارى استكمال الاستعلام عن باقى المتقدمين خلال العام الجارى 2022.

وأوضحت أنه بالنسبة للإعلانات 11و 12 و13 فكانت تتضمن طرح وحدات جاهزة للتسليم الفورى، وتم الانتهاء من تخصيصها جميعا وجارى التعاقد والاستلام.