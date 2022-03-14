محافظ الأقصر يبحث تعزيز السياحة مع الجانب المجرى

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاثنين الدكتور جورج شووخ، مدير عام بمكتب الجمعية الوطنية المجرية، وإيميل باكوش، والدكتور تيبور بارانى، نائبا مدير عام الجمعية الوطنية المجرية، لإقامة توأمة مع إحدى المدن المجرية، لإقامة المناسبات الثقافية والندوات والفعاليات فى إطار هذا الاتفاق.
وقال "ألهم" إنه تم خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون فى مجال السياحة مع الجانب المجرى، مشيدًا باستئناف الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين البلدين، معربًا عن تقديره لزيارة وفد رجال الأعمال المجرى إلى القاهرة فى 23 فبراير الماضى للمشاركة بمنتدى الأعمال المصرى – المجرى.
من جهتهم، أعرب الوفد المجرى عن تقديره لمشاركة مصر كضيف شرف فى معرض السياحة الدولى فى بودابست فى الفترة من 2 إلى 6 مارس الجارى، والذى شاركت به نائب وزير السياحة والآثار.
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