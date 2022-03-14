عاجل.. الأرصاد تحذر من استمرار الطقس البارد حتى هذا الموعد

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار نشاط الرياح مع وجود فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى وقد تمتد فرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى، مشيرا إلى أن الطقس البارد يستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، على مختلف محافظات الجمهورية.





وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، فى تصريحات تلفزيونية، إن البلاد تشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة بداية من يوم الخميس بمعدل من درجتين إلى 4 أو 5 درجات. وتابع الدكتور محمود شاهين، أن درجات الحرارة ما زالت منخفضة بشكل ملحوظ، ويتوقع أن تصل درجات الحرارة على شمال البلاد والوجه البحرى والقاهرة نحو 15 درجة مئوية وفى جنوب البلاد ما بين 20 إلى 22 درجة مئوية. واستطرد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية،

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