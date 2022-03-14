مسلسلات شهر رمضان 2022.. طفل الغزالة رايقة مفاجأة برومو «الكبير أوي 6»

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دوت الخليج يستعرض برومو الجزء السادس من مسلسل «الكبير أوي».

برومو مسلسل «الكبير أوي 6»

نشر مرسي البرومو الرسمي لمسلسل «الكبير أوي 6»، والذي سيطر عليه حالة من الكوميديا المفرطة بين أهالي المزريطة، وعلق منتج العمل قائلًا:«رمضان 2022.. حصريًا على أون».

نجوم لأول مرة في «الكبير أوي 6»

ومن بين الفنانين الذين ظهروا لأول مرة في العمل، أحمد شيبه وهو يحيي فرح الكبير أوي، ورحمة أحمد التي تلعب دور زوجة الكبير، فضلًا عن الطفلان يوسف صلاح بطل فيلم «الغزالة رايقة»، والطفل المعجزة عبد الرحمن.

أبطال مسلسل «الكبير أوي 6»

مسلسل «الكبير أوي » بطولة نخبة من نجوم الفن، أبرزهم أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سالم، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبو حجاج، ليلى عز العرب، أحمد سعد، أسما إبراهيم.

قصة مسلسل «الكبير أوي 6»

وتدور أحداث مسلسل الكبير أوي 6 بعد غياب هدية للأبد والتي لعبت دورها دنيا سمير غانم. حيث يجد العمدة الكبير نفسه في مأزق بسبب تربية ولديه التوأم جوني والعترة. ويضطر للزواج مرة أخرى، ويقع في أكثر من زيجة وينفصل.

ويتزوج الكبير من ابنة عمه واسمها زادة التي لم تحب رجلًا غيره من قبل، ومع ذلك يضطر للزواج منها بدون حب، وخلال أحداث الحكاية. يجد جوني نفسه أمام سنوات كثيرة ضاعت من عمره دون أن يقدم شيئاً في حياته، وخلال رحلة اكتشاف ذاته يجد أن مواقع التواصل توغلت ولها تأثير كبير في المزاريطة. ويتجه لعمل فيديوهات لتحقيق مكاسب مادية من ورائها.

أحمد مكي يتألق في الاختيار 2

وتألق أحمد مكي في السباق الرمضاني المنصرم في مسلسل الاختيار 2 هو بطولة أحمد مكي وكريم عبد العزيز وأياد نصار وأنجي المقدم وبشرى وأسماء أبو اليزيد وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة الى عدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي ونضال الشافعي ومحمد محمود عبد العزيز والعمل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.