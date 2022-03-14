/685611/مسلسلات-شهر-رمضان-2022-العدل-جروب-تطرح-برومو-مسلسل-أحلام-سعيدة

طرت شركة العدل جروب الإعلان التشويقي لمسلسل أحلام سعيدة، استعدادًا لمشاركته ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022، وهو من بطولة الفنانة يسرا، وهو ليس العمل الوحيد للعدل جروب في رمضان 2022.

دوت الخليج ينقل لكم تفاصيل طرح العدل جروب لبرومو مسلسل أحلام سعيدة

العدل جروب تطرح اللإعلان التشويقي لمسلسل أحلام سعيدة

نشرت الصفحة الرسمية لشركة العدل جروب للإنتاج الفني، الإعلان التشويقي والبرومو الرسمي لمسلسل أحلام سعيدة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مصحوبًا بتعليق: "أحلام سعيدة بس مش على طول".

ويظهر من خلال البرومو المواقف الطريفة التي تجمع النجمة يسرا مع كل من غادة عادل، مي كساب وشيماء سيف، ضمن أحداث مسلسل أحلام سعيدة.

يسرا تشارك جمهورها البوستر الرسمي لمسلسل أحلام سعيدة

شاركت النجمة يسرا جمهورها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، الأفيش الدعائي لمسلسل أحلام سعيدة، الذي ستشارك يسرا من خلاله بين مسلسلات شهر رمضان 2022، وعلقت على البوستر وقالت: "انتظرونا في رمضان في مسلسل أحلام سعيدة.. تأليف: هالة خليل.. إنتاج: العدل جروب.. إخراج: عمرو عرفة"، كما أشارت يسرا لمن ذكرتهم وأيضًا إلى الفنانات اللواتي يشاركنها بطولة مسلسل أحلام سعيدة.

وعلق على نشر يسرا للبوستر الخاص بمسلسل أحلام سعيدة كل من النجمة إسعاد يونس، والفنانة عبير صبري، وكل من شيماء سيف ومي كساب المشاركات في بطولة المسلسل، بقلوب حمراء، وأضافت مي كساب قائلة: "مبروك علينا يا ست الهوانم".

شيماء سيف تروج لمسلسل أحلام سعيدة

سبقت شيماء سيف وشارك البوستر الدعائي لمسلسل أحلام سعيدة، مع متابعيها على الإنستجرام، وعلقت عليه وكتبت: "استنونا فى رمضان بإذن الله فى مسلسل #أحلام_سعيدة ويارب المسلسل يعجبكم وكل سنة وانتو طيبين"، وأشارت أيضًا للنجمات أبطال المسلسل يسرا وغادة عادل ومي كساب، وكل من المخرج عمرو عرفة والمؤلفة هالة خليل ولشركة العدل جروب المنتجة للمسلسل.

تهنئة عدد من النجوم لشيماء سيف على البرومو الخاص بمسلسل أحلام سعيدة

هنأ شيماء سيف عدد من النجوم على مشاركتها في مسلسل أحلام سعيدة، وأولهم الفنانة مي كساب التي علقت: "مبروك علينا يا روح قلبي"، وكتبت بدرية طلبة: "مبروك ياشوشو"، كما قالت بوسي: "بروك يا شيمو يا روح قلبي"، وتبعهم الفنان وسام صباغ وقال: "الف مبرووك وانشالله كل التوفيق والنجاح ، بتستاهلي يا أطيب قلب"، وغيرهم من النجوم والفنانين الذين شاركوا بالتهنئة والقلوب الحمراء.