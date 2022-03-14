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أعلنت شركة تذكرتي عن أسعار تذاكر مباراة منتخب مصر والسنغال، والتي يلتقي الطرفين في الخامس والعشرين من مارس الجاري، باستاد القاهرة الدولي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يلتقي المنتخب الوطني مع نظيره السنغالي في الـ 25 من مارس الجاري، في الساعة التاسعة والنصف مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في ذهاب الدور الأخير من منافسات تصفيات كأس العالم 2022 قطر.

أسعار تذاكر مباراة مصر والسنغال بتصفيات كأس العالم 2022

وجاءت شركة تذكرتي بأسعار تذاكر المباريات كلا على حده على حسب درجة المدرجات باستاد القاهرة، والتي جاءت كالتالي: المقصورة 2000 جنيه، الدرجة الأولى 600 جنيه،

الدرجة الأولى العلوي 400 جنيه، الدرجة الثانية 250 جنيهًا، الدرجة الثالثة 100 جنيه.

كما أعلنت شركة تذكرتي عن موعد حجز تذاكر المباارة بيم=ن مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 2022 قطر.

يطير المنتخبين على نفس الطائرة متوجهين إلى السنغال لخوض لقاء الإياب على ملعب الأخير، وحسم البطاقة المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورت عن إذاعة مباارة مصر والسنغال في تصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2021، في لقاء الذهاب والإياب.

خروج منتخب مصر مع كيروش من بطولة كأس العرب من المربع الذهبي زاد عليه بعض الضغوطات من الجمهور، ليخرج ويعلنها أنه جاء في اتفاقه مع الاتحاد على التأهل لكأس العالم وليس أي بطولات آخرى.

تصريح كيروش حول غياب منافسته على أمم إفريقيا وكأس العرب، زاد عليه التكهنات من قبل الإعلام والناقدين، والجمهور، ولكنه فاجئ الجميع والظهور في أمم إفريقيا 2021 بكل قوة والوصول للنهائي على الرغم من العديد من التحديات التي واجهة الفريق في البطولة.

وهنا نصل للنقطة الفاصلة والأخيرة، من تصريحات كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة، حول حسم بطاقة التأهل لكأس العالم، من فك أبطال إفريقيا، منتخب السنغال.

غياب رمضان صبحي

أستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر على ضم أحمد رفعت ليكون بديلاً لرمضان صبحي خلال معسكر الفراعنة استعدادً لمواجهة السنغال الفاصلة، من أجل التأهل لكاس العالم.

واُصيب رمضان صبحي خلال مواجهة بيراميدز والصفاقسي بالأمس، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وأستبدل رمضان صبحي على اثارها في الدقيقة 38 باكياً، ودخل عبد الله السعيد بدلاً منه خلال اللقاء، الذي أنتهى بالتعادل الإيجابي 1/1 على ملعب الاولمبي بتونس.