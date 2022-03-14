/685605/سميرة-الجزار-زيادة-موازنة-محافظة-المنوفية-لتوفير-كل-الخدمات-التي-تهم-المواطنين

قامت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والأمين العام المساعد للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بزيارة ميدانية إلى محافظة المنوفية، لتلبية احتياجات المواطنين بالمحافظة.

وأوضحت الجزار، خلال بيان لها، أنها بدأت جولتها بمقابلة الدكتور المهندس محمد نجيب رئيس مجلس إدارة شركة الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، وتم طرح أكثر من مشكلة تخص مياة الشرب ومشاكل الصرف الصحي فى مركز سرس الليان ومركز أشمون خاصة منطقة العقر والاربعين برملة الأنجب، والذي أكد أنه مع مبادرة حياة كرية ستختفى كل المشاكل تدريجيا وبسرعة.

سميرة الجزار: زيادة موازنة محافظة المنوفية لتوفير كل الخدمات التي تهم المواطنين

وأضافت عضو مجلس النواب، إلى أنها توجهت إلي ديوان عام محافظة المنوفية وتم عقد إجتماع مع محمد موسى نائب محافظ المنوفية، لمناقشة خطة توصيل خدمات حياة كريمة للمواطنين فى مركز أشمون جميعا خاصة توصيل الغاز فى منطقة العقر والاربعين بأشمون وكيفية الوصول إلى البيوت المحرومة، كذلك متابعة الطلب المقدم بشأن تحويل الجهد المتوسط الهوائى أعلى المنازل بزمام رملة الأنجب الى كابل كهرباء أرضي بمسافة 600م، كما تطرق الحديث حول مشكلة إعادة تقييم المساكن والأراضى بكفر داوود الجديدة بمدينة السادات وحرمانهم من البنية التحتية.

زيادة ميزانية المحافظة

وأشارت النائبة سميرة الجزار، إلي أنه استمعت من نائب محافظ المنوفية إلي خطة المحافظة وكيفية زيادة ميزانيتها وكيفية استثمارها عدد من المشاريع بالمحافظة، مؤكدة أنها وعددت الأهالي بكونها تعمل بلجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بمحاولة زيادة الموازنة لمحافظة المنوفية حرصا على توفير كل الخدمات التي تهم المواطنين.

وتابعت أنها انهت الجولة داخل نادي سرس الليان بعد أنا قامت بتوفير مبلغ ٥٠ ألف جنيه بعد موافقة السيد وزير الشباب والرياضة على دعم النادي لتنجيل الملعب لسوء أرضيته مما يؤثر بالسلب على لاعبى النادي ويزيد الإصابات للاعبين، وكذلك إحلال وتجديد سور النادى والمدرجات الخاصة بالملعب و وإنشاء حمام سباحه بالنادى.

وكان بصحبة النائبة سميرة الجزار، خالد محمد عز الدين مستشارها البرلمانى وعضو الهيئة العليا بالحزب ومرشح نائب الرئيس للمجتمع المدني، والدكتورة نجلاء قطب عضوة الهيئة العليا بالحزب، والدكتور صبري عياد أمين الحزب بالمنوفية الأسبق والمرشح الحالى لنفس المنصب، وعلاء حنفي المرشح لعضوية الهيئة العليا بالحزب، ومعتز زينهم عضو الهيئة العليا للحزب، وحسام الأزرق عضو الهيئة العليا للحزب، وعدد من قيادات الحزب بمحافظة المنوفية.