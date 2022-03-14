/685604/وفد-تنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين-يلتقي-السفير-البلجيكى-لدى-القاهرة

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سفير بلجيكا لدى القاهرة، فرنسوا كورنا في بداية اللقاء، أكد السفير البلجيكى على عمق العلاقات المصرية البلجيكية ومدى ما تشهده من زخم.

دوت الخليج

يلتقي وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالسفير البلجيكى لدى القاهرة

وأعرب السفير البلجيكى عن تقديره لزيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى الأخيرة لبلجيكا على هامش مشاركة سيادته فى قمة الاتحاد الافريقى والأوروبي ولقاء ملك بلجيكا ورئيس الوزراء البلجيكى، وما تم تناوله من نقاط فى العديد من الملفات والقضايا المختلفة.

كما أبدى السفير اعجابه بفكرة التنسيقية وتأثيرها فى الحياة السياسية المصرية . من جانبهم، أعرب وفد التنسيقية عن تقديرهم للعلاقات المصرية البلجيكية على كافة المستويات.

وأعرب السفير، عن تطلع بلاده للتعاون فى عدد من المشروعات الاقتصادية الفترة القادمة، مشيراً إلى أن السياحة بين البلدين ستشهد طفرة الفترة القادمة بعد قرب انتهاء ازمة كورونا وتوقف السياحة بين البلدين حيث أن مصر مقصد سياحى مهم للشعب البلجيكى.

وتناول الجانبان العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك، من بينها ملفات التعاون الاقتصادي والسياحة والتبادل الثقافي والتعاون في مجال الطاقة. حضر اللقاء من جانب التنسيقية كلا من أحمد مقلد عضو مجلس النواب، وأعضاء التنسيقية أحمد يحيى، يوستينا رامى و حسن ضوه .

أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي، بضرورة عقد جلسة أخرى بحضور جهاز تنمية المشروعات ووزارة القوى العاملة ووزارة التضامن للتعرف بعمق علي مشاكل التعليم الفني وما يواجهه من أزمات.

ترحيب ب"تعليم الشيوخ" حول مقترح نائب التنسيقية بعودة وزارة التعليم الفني..واستكمال المناقشة في الاجتماعات المقبلة

ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن إطلاق استراتيجية وطنية للتعليم الفني تستهدف ربط التعليم الفني بسوق العمل، بحضور ممثلي الحكومة.

وقال النالئب اكمل نجاتي ، أن الرئيس السيسي حريص في كل اللقاءات علي الحديث عن التعليم الفني وأهميته وربطه بسوق العمل، وهناك جهود في وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي في تطوير التعليم الفني ولكنها ضعيفة، نتيجة لغياب جهة واحدة قادرة علي تطوير المنظومة وتنفيذ التوجيهات الرئاسية.

وأضاف:" لدينا 2 مليون طالب في التعليم الفني، ولكن لا يوجد حصر حكومي بعدد من تم تشيلهم خلال السنوات الماضية من هذه العمالة الفنية، وهو ما ينطبق علي المدارس التكنولوجية التي أسست بالشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما يحتاج إلي إجابة واضحة، في ظل غياب الرؤية ومؤشرات القياس".

وتابع:" بعض الاقسام في مدراس التعليم الفني مثل الزخرفة والطباعة تطورت بشكل كبير، وما زلنا نتقف في المدارس الفنية عند التقليدي ".

وطالب نائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بضرورة عودة " وزارة التعليم الفني"، والتي كانت أسست في 2015 ، للنهوض بالمنظومة المهدرة بين وزارات عدة مثل التعليم العالي والتربية والتعليم والصناعة وصولا للتضامن الاجتماعي.