/685612/متي-نحتاج-لعمل-حقن-مجهري--الدكتور-عمرو-حسن-يجيب

قال الدكتور عمرو حسن أستاذ مساعد النساء والتوليد بالقصر العيني إننا لا نستطيع أن نقول أن السيدة تحتاج لعملية حقن مجهري قبل مرور عام لها من الزواج ويجب أن يكون زوجها بجوارها في تلك الوقت ولا يسافر إلى دول أخري.

دوت الخليج

وأضاف حسن خلال بث مباشر على موقع دوت الخليج المستقبل أن عند الحاجة للقيام بعملية الحقن المجهري فعلينا أن نبدأ بعدة أشياء أولها القيام بعمل الفحوصات الطبية اللازمة لكلتا الطرفين، ولكن علينا أن نبدأ بالرجل ونقوم بعمل فحص للسائل المنووي في معامل متخصصة بعمليات الحقن المجهري وليست أي معامل تحليل بول أو براز.

عند الحاجة للقيام بعملية الحقن المجهري فعلينا أن نبدأ بعدة أشياء

وتابع أستاذ مساعد النساء والتوليد بالقصر العيني أن هناك بعض الحالات من الرجال الذي لم تقوم زوجاتهم بالحمل أن يكون لديهم مشكلة غذائية او أن يكون لديهم وزن زائد أو يتناولون أدوية مخدرة، مشيرا إلى أن هناك بعض الحالات تكون محتاجة الذهاب إلى طبيب أمراض ذكورة لاحتياجهم للقيام بعملية الدوالي.

وأوضح الدكتور عمرو حسن أن الرجل الطبيعي أن تكون الحيوانات المنوية لديه سريعة وقوية وأن كل ملي من الحيوانات المنوية تحتوي على 15 مليون حيوان منوي والمعدل الطبيعي للرجل هو أن يضع من 2 لـ 5 ملي أي ما يقارب من 100 مليون حيوان منوي في المرة الواحدة.

وأشار إلى أن المسئول عن تحديد نوع الجنين هو الرجل وليست السيدة فإذا كان الحيوان المنوي اكس اكس فسوف يكون الجنين ولد وإذا كان الحيوان المنوي اكس واي فسوف يكون الجنين بنت.