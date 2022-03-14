/685607/الدكتور-عمرو-حسن-يكشف-تفاصيل-حالات-تجميد-البويضات-والأجنة

قال الدكتور عمرو حسن أستاذ مساعد النساء والتوليد بالقصر العيني إن أي سيدة متزوجة ولا تريد الحمل في الوقت الحالي فأنها تستطيع عمل تجميد الأجنة حتي يسمح وقتها بالحمل وتستطيع الحمل في ذلك الوقت بكل سهولة.

دوت الخليج

وأضاف حسن خلال بث مباشر على موقع دوت الخليج المستقبل أن تجميد الأجنة أفضل من تجميد البويضات بسبب أن البويضات بعد التجميد وعند احلالها يكون المهدر منها كمية كبيرة عكس الأجنة، مشيرا إلى أن أفضل سن لتجميد الأجنة أو البويضات يكون في سن الـ 35 عام.

الدكتور عمرو حسن يكشف تفاصيل حالات تجميد البويضات والأجنة

وتابع أستاذ مساعد النساء والتوليد بالقصر العيني أن أفضل البويضات التي تخرج من النساء تكون في سن العشرينات وتكون أفضل بويضات لتجميدها وبعد ذلك تقل جودة البويضات مع الوقت، ففي سن الـ 30 تكون جودة البويضات أقل جودة وكفاءة عن السابق.

تجميد البويضات

وأوضح الدكتور عمرو حسن أنه عندما تكون الدورة الدموية منتظمة عند البنت الذي تريد عمل تجميد البويضات منتظمة فلا داعي للاستعجال في عمل تجميد البويضات ولديها وقت كافي لسن الـ 35 عام لكي تقوم بتجميد البويضات، وتابع أن لو كانت هناك مشاكل في الدورة الدموية لدي البنت وهي في عمر الـ 28 عام فيجب عليها أن تقوم بعمل تجميد بويضات حتي تكون في المنطقة الأمنة لها.

وأشار إلى أن إذا كانت البنت لم تتزوج وتريد عمل تجميد البويضات أو الأجنة فنحن نقوم بسحب البويضات عن طريق منظار البطن، وإذا كانت متزوجة أو مطلقة سوف يتم سحب البويضات عن طريق المهبل بكل سهولة.