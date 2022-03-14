تذكرتي تعلن فتح باب الحجز لتذاكر مباراة منتخب مصر والسنغال غدا

تعلن شركة تذكرتي فتح باب الحجز صباح غدا الثلاثاء ،لحجز تذاكر مباراة منتخبنا الوطني أمام السنغال في اللقاء المقرر له يوم ٢٥ مارس الجاري في ذهاب التصفيات الأفريقية الاخيرة المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢ المقرر إقامتها بقطر. وتحددت اسعار تذاكر مباراة منتخب مصر والسنغال على النحو التالي : سعر تذكرة المقصورة بـ 2000 جنيه . الدرجة الأولى 600 جنيه. الدرجة الأولى العلوي 400 جنيه. الدرجة الثانية 250 جنيهًا. الدرجة الثالثة 100 جنيه.

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