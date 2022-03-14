الرئيس السيسي يوجه بعلاج طفل فقد بصره بسبب ورم على المخ

أعلنت الإعلامية عزة مصطفى، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناشدة والدة الطفل مجدي كريم الذي فقد بصره إثر إصابته بورم في المخ.
وروت جدة الطفل مجدي كريم تفاصيل مرضه خلال لقائها مع مراسل برنامج «صالة التحرير»، حيث قالت : «مجدي يبلغ 7 سنوات، وأصيب بسخونية في البداية، والأطباء شخصوا الأمر بالتهاب في الحلق، ثم فوجئت بفقدانه البصر في اليوم الرابع، وبعد دخوله العناية المركزة فقد القدرة على الحركة».
وتابعت: «الأطباء أخبرونا أن عنده جلطة في العين والشبكية جيدة، مش بيقدر يحرك قدمه، ودائما يبكي من الألم»، مشيرة إلى أن والدته انفصلت عن والده وتركت ابنها بعد مرضه.
وقال والد مجدي «أعمل سائق على توك توك، كل ما يهمني هو توفير قيمة الدواء المخصص لمجدي».
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