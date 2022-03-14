مصطفى مدبولى يلتقى رئيس ”فورتسكو” الأسترالية لبحث التعاون بالطاقة المتجددة



استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أندرو فورست، رئيس مجموعة "فورتسكو" الأسترالية، ونيك وارنر، كبير مستشارى العلاقات الدولية بالشركة، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وفى بداية اللقاء، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية تعمل على استكشاف آفاق التعاون مع العديد من الشركاء فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك فى إطار استراتيجيتها الرامية إلى زيادة توليد واستخدام وتصدير الطاقة النظيفة، وخاصة الهيدروجين الأخضر، بما يتماشى مع التوجه العالمى فى هذا المجال. كما أعرب عن تقديره لرغبة مجموعة "فورتسكو" العملاقة فى الاستثمار بالسوق المصري.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولى إلى ما تقوم به مصر حاليًا من إعداد لاستراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر، تتواكب مع الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر المرتقبة للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 فى نوفمبر المقبل، بمدينة شرم الشيخ.

وأشار رئيس الوزراء إلى الأهمية التى توليها مصر لرئاسة هذا المؤتمر، واستعدادها لرفع الطموح المناخى من خلال تنفيذ مشروعات محددة فى المجالات ذات الأولوية ومن بينها الطاقة المتجددة.

ودعا الدكتور مصطفى مدبولى مسئولى الشركة الأسترالية لإقامة نموذج لمشروعات الهيدروجين الأخضر فى مصـــر، على أن يُتبع ذلك بالتوسع فى هذه المشروعات، على غرار عملية إنشاء محطة "بنبان" أسوان التى بدأ العمل عليها من خلال نموذج تجريبى، ثم جرى التوسع فيها لتصبح أحد أكبر مشروعات الطاقة المتجددة على مستوى العالم.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مضاعفة الجهود من أجل سرعة الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، بناءً على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بسرعة الانتهاء من الاستراتيجية، والإعلان عنها قبل مؤتمر المناخ COP27.

وأشاد الوزير بمقابلته صباح اليوم مع مسئولى الشركة الأسترالية، وما تضمنته من نقاش مثمر، سيكون له أثر كبير فى إقامة تعاون مشترك خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، استعرض السيد/ أندرو فورست، رئيس مجموعة "فورتسكو"، خبرات الشركة فى مجال الهيدروجين الأخضر، معربًا عن استعداده الكامل لضخ استثمارات ذات قيمة فى مجال توليد الطاقة من الهيدروجين الأخضر، مضيفًا أن هذه الرغبة فى الاستثمار فى مصر لم تأت من فراغ، بل لأن مصر لديها إمكانيات تؤهلها لأن تصبح مركزا إقليميا لإنتاج الطاقة من الهيدروجين الأخضر، وتصدير الطاقة إلى الأسواق الأوروبية لسد فجوة إمدادات الطاقة.

وفى ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تكثيف التواصل بين وزارة الكهرباء ومجموعة "فورتسكو" العملاقة، من أجل سرعة الانتهاء من تفاصيل المشروعات المقترح تنفيذها فى مصر.