محافظ أسوان يكلف لجنة حياة كريمة بمتابعة معدلات التنفيذ بالمشروعات الجارية

جدة - نرمين السيد - أجرت لجنة "حياة كريمة" جولة ميدانية لمتابعة المشروعات الجارية بالمبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى)، وذلك بتكليف من محافظ أسوان أشرف عطية، بهدف دفع معدلات العمل وتذليل العقبات والمشكلات.





وأوضح محافظ أسوان، أشرف عطية، أن لجنة "حياة كريمة" تفقدت مشروع الصرف الصحى بقرية الحجز قبلى بمركز إدفو لاستكمال أعمال الحفر والانتهاء من توصيل الخطوط والشبكات الخاصة بالمشروع فى مواعيدها المحددة، وكذلك مشروع الصرف الصحى بقرية الحجز قبلى بمركز إدفو لاستكمال أعمال الحفر والانتهاء من توصيل الخطوط والشبكات الخاصة بالمشروع فى مواعيدها المحددة.

وأضاف المحافظ، خلال بيان اليوم الاثنين، أن فريق لجنة "حياة كريمة" تابع أيضًا الأعمال الإنشائية الجارية بمشروع إنشاء المجمع الخدمى والمجمع الزراعى بقرية الحجز قبلى، واختتم الفريق جولته بعقد لقاء جماهيرى مع أهالى القرية من أجل استعراض نسب ومعدلات التنفيذ بمختلف المشروعات التنموية والخدمية الجارية، بالإضافة إلى مناقشة وبحث المطالب والاحتياجات وإيجاد الحلول المناسبة لتلبيتها.

واختُتِمَت فعاليات الدورة التدريبية للحاسب الآلي، التى تم تنظيمها بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى، من أجل تأهيل العاملين بالوحدات المحلية والقروية المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بإجمالى 50 متدربا كمرحلة أولى.

وفى سياق آخر، أكد محافظ أسوان أشرف عطية حرصه على متابعة الجهود التى يتم تنفيذها ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويهدف إلى تنظيم سلسلة من الجلسات التوعوية بمختلف القرى والنجوع المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، وذلك بالتعاون بين محافظة أسوان والمجلس القومى للمرأة والأوقاف، لتحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة والتدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى الذى استهدف 1355 سيدة وفتاة، وأيضاً 300 رجل، داخل 27 قرية بمراكز نصر النوبة وكوم أمبو وإدفو.

وقال "عطية"، فى بيان صادر عن المحافظة اليوم، إن ذلك يتوازى مع خطوات عديدة تتخذها الدولة لدعم المرأة وتمكينها فى كافة المجالات الحياتية.

بدورها، أوضحت مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، الدكتورة هدى مصطفى، أن الجلسات التدريبية التوعوية شهدت استعراض برنامج التثقيف المالى وتوعية المتدربات بجميع الأمور المالية والاقتصادية المطلوبة فى حياتهن اليومية، التى تساهم فى تمكينهن لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

وأضافت أنه تم كذلك تدريس الدليل التدريبى "التعامل الرشيد مع أموالى"، وهو أحد الأدلة التدريبية الدولية المعتمدة من المجلس والصادرة عن منظمة العمل الدولية وتتضمن عدة موضوعات، منها: تحديد الأهداف المالية، وكيفية تحقيق التوزان بين الاحتياجات والرغبات، والتعرف على أساليب الادخار المختلفة واختيار الأنسب منها، لافتة إلى أنه تم أيضًا عرض كيفية استخدام طرق الدفع ومنتجات تحويل الأموال وكيفية التعامل مع المؤسسات المالية وإدارة المخاطر وخدمات التأمين، بجانب مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بقضايا الأسرة ومنها القضية السكانية والصحة الإنجابية والتربية السليمة للأبناء.