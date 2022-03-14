عوض تاج الدين عن الموقف من رفع الإجراءات الاحترازية خلال رمضان: لم يحسم بعد

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بها كل الجهات المعنية فى الدولة وتدرس جيدا الموقف الوبائى من حيث الوفيات والإصابات ونسب الإشغالات فى المستشفيات وستقرر الإجراءات التى سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة.





وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إن شهر رمضان سيكون فى أول إبريل، مؤكدا أن الموقف من رفع الإجراءات الاحترازية خلال رمضان لم يحسم بعد. وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن الإجراءات الاحترازية هى التى جعلت الدولة تتخطى الفترة السابقة من الإصابة، مؤكدا أن الموقف يحتاج إلى دراسة متأنية، لأن الوباء ما زال موجود فى العالم.

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