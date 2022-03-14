محافظ الإسكندرية يوجه بزيادة معارض ومنافذ أهلًا رمضان بمختلف الأحياء

وقال "الشريف" - خلال ترؤسه اليوم الاثنين للمجلس التنفيذى للمحافظة - إنه يتم زيادة هذه المعارض تلبية لاحتياجات المواطنين ورفع العبء عنهم وخاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وموجة الغلاء التى يعانى منها العالم أجمع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأضاف أنه فى ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن استقبال شهر رمضان المعظم تم التوجيه بتكثيف الاستعدادات بجميع الأجهزة التنفيذية والمديريات والتأكيد على الالتزام بجميع الإجراءات التى أقرها مجلس الوزراء.
وأشار إلى المراقبة المستمرة على الأسعار والأسواق، وضخ كميات كبيرة للسلع الاستهلاكية والاستراتيجية والرمضانية، والتأكد من تطبيق نسب تخفيض ملائمة على تلك السلع، تماشيًا مع سياسة الدولة بتخفيف العبء عن المواطنين الأكثر احتياجًا.
وخلال الجلسة، وافق المجلس التنفيذى على تخصيص قطعة الأرض الكائنة بجوار مدرسة محمود عباس العتى بمساحة نحو 3588 م2 لإنشاء مدرسة حكومية من الحضانة إلى الثانوى لغات لحل مشكلة الكثافات بالمدارس المحيطة.
كما وافق المجلس على طلب مديرية التموين بالإسكندرية لزيادة مساحة قطعة الأرض المخصصة بمنطقة زاوية عبد القادر والبالغ مساحتها 40 م2 وذلك لإقامة النموذج المطور (إدارة تموينية - مركز خدمات مطور).
وتمت الموافقة على تخصيص قطعة الأرض الكائنة بمنطقة زاوية عبد القادر قبلى السكة الحديد بمسطح نحو 1500 م2 لإقامة مركز شباب لخدمة المنطقة.
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