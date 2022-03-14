عاجل- مفاجأة الحكومة للمواطنين فى رمضان.. اللحوم بأسعار تبدأ من 55 جنيها

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة مستمرة فى توفير اللحوم فى المنافذ المختلفة، طوال شهر رمضان المبارك، بأسعار ما قبل الأزمة، حيث توفر الوزارة ثلاثة أنواع من اللحوم بدرجة جودة عالية، هى اللحوم الهندية بسعر 55 جنيها للكيلو، والبرازيلى المجمد بسعر 85 جنيها للكيلو، والسودانى المذبوح فى مصر بسعر 95 جنيها للكيلو، وذلك فى إطار استعراض موقف توفير السلع الغذائية فى السوق المحلى، أمام الاجتماع الأول للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية.





وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والسيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعى، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء وليد أبو المجد، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والسفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، وممثلى عدد من الجهات المعنية.

وفى مستهل الاجتماع، أوضح رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع هو الأول لهذه اللجنة بعد تشكيلها بشكل رسمى، وأنها ستعقد اجتماعاتها بشكل أسبوعى طوال فترة استمرار الأزمة، بما يتيح تقييم التطورات أولا بأول، واتخاذ الإجراءات اللازمة فى ضوء المستجدات، مشيرا إلى أن هذه الأزمة ألقت بظلالها على العديد من بلدان العالم ومن بينها مصر، فى ظل استيرادنا لعدة سلع استراتيجية من البلدين طرفى الأزمة الراهنة، فى مقدمتها القمح.

ولفت وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن الأرز سيتم توفيره بأسعار منخفضة عن سعر السوق الحالى، بالإتفاق مع 60 من المضارب الكبرى، كما سيتم توفير الزيت بنفس أسعار شهر فبراير أى قبل الأزمة، وذلك فى كافة السلاسل، فى المنافذ التابعة لوزارة التموين، ومعارض "أهلا رمضان"، بالمحافظات والقاهرة الكبرى، مؤكدا أنه تم رصد إنخفاض تدريجى فى أسعار عدد كبير من السلع فى الأسواق، وذلك بفضل الإجراءات التى تم اتخاذها، سواء المتعلقة بتوفير السلع، أو الحظر المؤقت لتصديرعدد من السلع الأخرى.

وتطرق الوزير إلى خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية للاستعداد لشهر رمضان المعظم، حيث أوضح موقف الاستعدادات لافتتاح معارض " أهلا رمضان" بجميع المحافظات هذا الأسبوع، إلى جانب موقف إعداد وتجهيز كرتونة شهر رمضان، لافتا إلى أنه تم أيضا البدء فى صرف كوبونات الحصول على سلع شهر رمضان للفئات الأكثر احتياجا.