كفر الشيخ: إزالة 22 حالة تعدٍ بمدينة بيلا خلال المرحلة الثالثة للموجة 19

جدة - نرمين السيد - قال محافظ كفر الشيخ، جمال نور الدين، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا تمكنت، اليوم الاثنين، من إزالة 22 حالة تعدٍ على أملاك الدولة، تنفيذًا للمرحلة الثالثة من الموجة 19 لإزالة التعديات على أراضى الدولة على مستوى الوحدات المحلية بنطاق مركز بيلا.





وأوضح المحافظ -فى بيان- أن الحملة شهدت تنفيذ 22 قرار إزالة تعديات على مساحة 3031 مترًا مربعًا، منها 14 قرار إزالة تعدٍ بالبناء على أرض تابعة لهيئة الرى بمساحة 1631 مترًا مربعًا، و4 قرارات تعدٍ بالبناء على أرض تابعة لهيئة الطرق بمساحة 1228 مترًا مربعًا، و4 قرارات تعدٍ بالبناء تابعة لهيئة الصرف بمساحة 172 مترًا مربعًا، وذلك بالتنسيق مع قوات الشرطة وجهات الولاية. بدوره، قال رئيس مركز ومدينة بيلا، جمال ساطور، إنه وجه بتشديد الجهود المبذولة وإزالة جميع المبانى والمنشآت المقامة على أراضى الدولة والترع والمجارى المائية والرى بنطاق مركز ومدينة بيلا، وإحالة المعتدين للنيابة العامة، تنفيذًا لتوجيهات محافظ كفر الشيخ.

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